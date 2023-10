Andenne: à 22 ans, Guillaume lance BLAIT Athletics, sa marque de vêtements de sport

En parallèle, l’Andennais de 22 ans a décidé de lancer sa propre marque de vêtements de sport il y a un peu plus d’un an. "J’avais envie de transmettre certaines valeurs liées au sport importantes à mes yeux, autrement que via le coaching ou les réseaux sociaux. C’est comme ça que j’ai eu l’idée de lancer ma propre marque, explique-t-il. Sportif moi-même, je m’entraîne régulièrement à la salle et j e voulais aussi avoir mes vêtements à moi, dans lesquels je me sente vraiment à l’aise. Le confort est primordial pour pratiquer une activité sportive."

Guillaume Bouchat a alors songé à un nom, un logo, un style… en s’inspirant notamment de ce qu’il aimait ou de ce que d’autres sportifs partageaient sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que la marque BLAIT Athletics est née. "C’est la contraction de black et white, indique-t-il. Dans la vie comme dans le sport, il arrive qu’on travaille dans l’ombre sans forcément avoir immédiatement la reconnaissance des gens. Mais, à un moment, ça finit par payer et on passe ainsi de l’ombre à la lumière. Dans la vie, c’est pareil: quand ça ne va pas, il faut continuer à être déterminé, discipliné et, un jour, on a des résultats."

Une quinzaine de pièces

Cette philosophie, Guillaume la puise notamment auprès de son ami, le boxeur andennais Abdel Aziz Njoya. "Actuellement, il est champion de Belgique. Il s’entraîne très dur, deux fois par jour, explique-t-il. Pour briller et être reconnu, il lui a fallu des années, mais il a persévéré. Quand les gens voient un tel résultat, ils ne savent pas forcément tous les sacrifices qu’il y a derrière." Et puis, c’est aussi dans la nature de Guillaume. "Depuis que je suis petit, j’aime terminer ce que je commence et me donner à fond pour le réaliser, confie-t-il. Le sport inculque ces fondamentaux. C’est en le pratiquant qu’on apprend la discipline, le dépassement de soi et le self-control. Ça me vient aussi de mon père qui a toujours voulu que je réussisse."

Pour le moment, BLAIT Athletics propose des vêtements essentiellement pour le haut du corps: T-shirts, sweats, vestes de sport (zippées, thermiques, etc.), mais aussi un short (à la fois de sport et de bain). Pour mener son projet à bien, il a collaboré avec un graphiste et un atelier de textile basé en Cité ardente. "Cette entreprise porte une attention particulière au caractère éthique et l’impression est de haute qualité, assure-t-il. Si on utilise du polyester, il est recyclé. Si c’est du coton, il est bio. On a fait un bel effort sur ces aspects, même si ce n’est pas toujours simple. De plus, on produit à la demande pour éviter les surplus."

Jusqu’à présent, il existe une quinzaine de pièces différentes, tant pour les hommes que les femmes. "Pour la deuxième collection (celle qui est sortie cette année), tout est unisexe, poursuit Guillaume. Il y a quelques semaines, on a fait une relance de la deuxième collection, qui s’est déclinée en quatre capsules qui avaient chacune un thème différent avec à chaque fois des petites variations dans le logo, les coloris, l’utilité du vêtement, etc.: outdoor/nature ; darkside ; pain for success ; et sportswear. Tous les vêtements que je vends, je les aime et je les porte !"

Premiers retours positifs

Si actuellement, sa clientèle se compose de personnes de son entourage et de connaissances, il souhaiterait bien sûr l’élargir. "Ce n’est pas évident de se développer. En plus, je suis étudiant sur le côté, donc je ne peux pas promouvoir ma marque à temps plein, dit-il. J’ai un partenariat avec Made in Run, un petit groupe sportif qui pratique le triathlon, la course à pied, le cyclisme et la natation. Je les équipe. Je développe des collaborations avec certains préparateurs physiques également." Les premiers retours sont plutôt encourageants. "De l’avis général, il ressort que les vêtements sont de qualité, durables et abordables. Je mets un point d’honneur à ce que BLAIT Athletics soit accessible à tout le monde, tant au niveau du prix que du style: certains vêtements sont plus oversize, d’autres plus près du corps, etc. Souvent les gens qui ont passé le cap d’acheter une première fois, rachètent par la suite", se réjouit-il.

Guillaume n’en oublie toutefois pas de poursuivre ses études avec assiduité. "Après cette année, il me restera deux ans, calcule-t-il. Une fois mon diplôme en poche, j’aimerais avoir les deux casquettes: coach et kiné. Je souhaiterais avoir mon cabinet ou je ferais principalement de la kinésithérapie. Prendre en charge des sportifs ou des gens qui veulent se remettre en forme avec un vrai suivi à long terme, ça me parle aussi." Une belle activité professionnelle en perspective qui lui permettra de promouvoir sa marque. Le jeune sportif a de la suite dans les idées et réfléchit déjà à sa troisième collection. Pour que chacun puisse révéler l’athlète qui sommeille en lui, c’est son slogan !

Site : blait-athletics.com. Aussi sur Facebook et Instagram.