Onhaye: l'école de Sommière va faire peau neuve

Le conseil communal d’Onhaye était un conseil à projets. Ainsi, les élus ont approuvé les travaux qui vont être réalisés à l’école de Sommière, notamment la construction de deux nouvelles classes. Coût estimé: 988 000€ TVAC. L’architecte Colson, de Havelange, a détaillé les travaux qui seront réalisés. Le bâtiment principal, riverain de la rue de Bouvignes va subir une profonde rénovation et de modernisation, tant du côté isolation (acoustique et énergétique) que du côté sanitaire. On va aussi construire un réfectoire, un local de direction et un préau de liaison au bâtiment qui sera reconstruit dans le cadre des PRR (plans de relance et de résilience d’origine européenne).