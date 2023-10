Province de Namur : Inondations, pandémie… L’armée dans les coups durs

La gestion de crise à l’échelle provinciale constitue le cœur de leur activité. "Et là, on peut vraiment dire que le monde mais aussi notre travail ont profondément changé depuis 2015", pointe le lieutenant-colonel Xavier van de Werve. "Il y a eu les attentats de Bruxelles, la pandémie mais aussi les inondations. Et à chaque fois, l’armée a été sollicitée. Notre rôle, au commandement, aux côtés du gouverneur et de ses services, c’est de coordonner ces interventions militaires, déterminer les besoins, savoir quelles seraient les forces disponibles et prendre les mesures pour une action rapide." En période de crise, vélocité et efficacité sont primordiales. "Et parfois, au commandement, il faut aussi ne pas avoir peur de mouiller sa chemise", rappelle l’adjudant-major Patrick Materne. L’équipe évoque l’épisode des inondations de juillet 2021. "Le 14 juillet, la situation était critique dans la région de Rochefort", détaille Xavier van de Werve. "On est d’abord sollicité pour évacuer des camps scouts. En fait, nous ne sommes pas une force de première ligne. Nous intervenons si les pompiers, la police… sont débordés ou n’ont pas le matériel et les équipes nécessaires pour le faire." Dans la Famenne, la situation s’aggrave. "Pour effectuer des évacuations dans les habitations, les pompiers ne savent plus passer dans certaines rues avec leurs véhicules, l’eau est à plus d’un mètre. Nos Unimog (camions utilitaires de l’armée) , eux, peuvent encore passer. On demande le feu vert à Bruxelles. Trois heures plus tard, on n’avait toujours pas de réponse mais l’action a été lancée."

Le commandant actuel et le colonel Dominique Libert, son successeur, le rappellent: "Avec Florennes, Flawinne et Marche-les-Dames, cela fait une présence de deux mille militaires à travers la province de Namur. Mais nous n’avons pas d’autorité sur eux. Par contre, en cas de crise, on a un rôle de gestion, de coordination." Et de mobilisation.

Au sein du commandement provincial, on le pressent, ces situations de crise risquent d’être bien plus nombreuses à l’avenir. "Mais heureusement, pour nous renforcer dans les moments les plus compliqués, on peut compter sur un plus grand nombre de réservistes. On est passé de 14 à 27", comptabilise Dominique Libert. "Il y a un réel engouement et parmi ces nouveaux, on retrouve un directeur général d’une commune, un menuisier, des policiers, un chef d’entreprise. Des profits différents et intéressants et tous sont formés à la gestion de crise", continue l’adjudant-major Patrick Materne. "Et puis, on propose deux formations plus pointues pour ceux qui voudront progresser. On veut professionnaliser encore plus nos équipes."

Pour être encore plus rapides et costauds, lors des prochains coups durs.