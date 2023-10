Il y a quelque temps, la société Aspiravi a introduit une demande de permis unique pour la construction de quatre éoliennes, d’une cabine de tête située sur la rue des Fermes, l’aménagement des chemins d’accès, des aires de montage et des poses de câbles électriques. La demande portait sur deux éoliennes du côté Nord, à la ferme Dutilleux et deux, côté ouest à Jassogne.

Les fonctionnaires délégué et technique de la Région ont accordé deux éoliennes sur les quatre, à savoir celles situées côté Jassogne.

Personne ne semblait satisfait. Aspiravi parce qu’elle espérait davantage et le collectif Stop Eolienne Assesse trouvait que c’était trop.

Chacun a donc introduit un recours auprès des ministres compétents, Céline Tellier, pour l’environnement et Willy Borsus, pour l’aménagement du territoire. Ceux-ci devraient se prononcer dans le courant du mois de novembre. Le recours est donc toujours en cours.

Durant cette période, Aspiravi a sollicité des devoirs et études complémentaires entre autres sur l’analyse des sous-sols et des eaux souterraines. Une démarche qui nécessite une enquête publique complémentaire. Le citoyen peut réagir jusqu’au 18 octobre, à l’administration communale d’Assesse, mais aussi dans les communes voisines d’Yvoir, Gesves et Hamois.

En parallèle, une RIP, réunion d’information préalable, eu lieu le 28 septembre pour une autre demande de permis concernant une éolienne sur le sommet de la Fagne, en face de quatre éoliennes existantes.