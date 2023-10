Namur : la 29e édition du Festival du Film Nature Namur en territoire des loups

Les secondes, les minutes et les heures filent jusqu’à leur terme: le dernier grain de sable virtuel écoulé qui allumera l’écran du gala d’ouverture – (attention, au Delta, et non plus au complexe Acinapolis), et déclarera ouverte la 29e édition du Festival du Film Nature Namur (FINN).

C’est déjà ce vendredi soir 13 octobre, à 20 h, que la nature, à travers la projection de dizaines de films, va se donner en spectacle. Tel est le credo du FINN depuis sa fondation : montrer le grand talent de ces artistes à poils et à plumes que sont les animaux dans leur milieu de vie, et en grandeur nature.

Le film de 82’ qui ouvrira le rideau et les projecteurs a donc pour principale vedette le loup, authentique mascotte de cette édition.

Le loup traversera l’édition 2023, dans les films mais aussi dans les expositions et les débats, parce qu’il fascine autant qu’il intrigue.

"En poussant les portes du FINN 2023, vous entrez sur le territoire des loups, territoire qui est aussi le nôtre et qu’il faut juste apprendre à partager", claironne le président du Festival, et présentateur du mythique Jardin Extraordinaire de la RTBF, Tanguy Dumortier.

Ce télégénique ami des animaux maîtrise son sujet puisqu’il est le réalisateur de "L’Affût aux loups", en partenariat avec le photographe Olivier Larrey. Un affût lointain, quelque part dans le no man’s land entre Finlande et Russie. C’est dans une cabane de quelques mètres carrés qu’ils vont attendre et observer la meute, tout au long des quatre saisons.

Pourquoi ce focus sur le loup ? "Parce qu’il est de retour", commente Laura Scrayen, chargée de la communication du Festival. L’équipe s’est interrogée sur la façon de parler de ce prédateur qui a toujours imprégné l’imaginaire collectif de la société humaine, et qui reste comme ancré dans ses peurs ancestrales et inconscientes. Il faudra pourtant dompter ces peurs puisque pas moins de trois meutes sont désormais installées dans notre région, et sans faire de bruit.

Sommes-nous prêts à prendre conscience de la proximité de ces animaux sauvages avec nos habitations ? questionne le réalisateur du film. Le mythe du "grand méchant loup" va-t-il ressurgir ?

Olivier Larrey, le photographe des loups qui a accompagné Tanguy Dumortier dans son affût, quelque part entre la Russie et la Finlande. ©FINN

Le Festival du Film Nature Namur interroge : sommes-nous prêts, nous les humains, à accepter la nature sauvage à proximité de nos maisons ? ©Olivier Larrey

La 29e édition du FINN en territoire des loups. ©Olivier Larrey

Vivre avec les loups

"Apprendre à mesurer cette peur, à la combattre, à l’empêcher de nous rendre aussi stupides que destructeurs, voilà la mission du Festival", trace Tanguy Dumortier.

Un autre grand film consacré au loup sera projeté en avant-première, le dimanche 15 octobre, à 20 h. Après avoir présenté à Namur "La Vallée des Loups", son réalisateur, Jean-Michel Bertrand, y revient un pas plus loin, avec "Vivre avec les Loups". Parce qu’il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Dépassant les postures polémiques, le réalisateur emmène son public dans des réflexions naturalistes et philosophiques.

Le FINN a dans son ADN la célébration des films réalisés par des amateurs, à peu de frais, n’écoutant que l’amour qu’ils vouent à dame nature. Des 656 films reçus, un chiffre indicateur de notoriété, seules 15 pépites ont été sélectionnées, dont celle d’un Namurois, Julien Coquel. Le titre ? Höfn, localité islandaise d’où un photographe part à la recherche de rennes.

Philippe Taminiaux, vice-président et cofondateur du FINN, évoque "le plus fantastique cru de sa carrière", de jury.

Derrière les amateurs suit la compétition des films pros. Le FINN a reçu le chiffre incroyable de 1 427 films, issus de 85 pays différents, dont seuls 31 ont été retenus. Chaque soir, à travers eux, le Festival propose des séances thématiques: une séance Amérique du Nord, une séance Afrique, une séance oiseaux, une séance Europe de l’Est, une séance Alpes, grand nord et même prédateurs incompris, alliance végétale, vue du ciel etc. Des moments de cinéma qui seront autant de moments d’évasion dans la beauté stupéfiante du monde.

Enfin, autre tradition, le FINN met des milliers d’instantanés plein la vue: 5 000 photos sont en compétition cette année, et en majorité visibles à la citadelle de Namur (Terra Nova). Le FINN, c’est donc déjà ce vendredi soir, pour y entendre hurler les loups, et il y a urgence à y réserver votre voyage.

Tanguy Dumortier, président du Festival International du Film Nature Namur, et réalisateur du film du gala d'ouverture: "A l'affût des loups". ©MARTIN GODFROID

Pour tout savoir, une seule adresse internet à retenir : www.festivalfilmnaturenamur.be