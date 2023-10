Les “meilleurs potes” volaient ensemble dans la région de Wellin, ils se déchirent au tribunal

”On passait tout notre temps ensemble”, explique Martin. “On était potes. Mais aujourd’hui on n’est plus potes. Il dit qu’il ne veut pas avoir les problèmes tout seul, mais je ne vais pas dire ce que je n’ai pas fait. Je pense qu’il m’en veut et il me charge.” Le second explique : “On se voyait tous les jours, il voulait me faire plaisir, on se rendait des services. Je disais que quelque chose me plaisait, je l’avais le lendemain. Il ne pouvait rien me refuser. Une des conditions de la probation était de ne plus se voir donc on s’est éloignés. Puis j’ai trouvé un vrai travail, je ne fais plus de bêtises. Par ailleurs, on nous attribue beaucoup de vols qui ont eu lieu dans la région. Ce n’est pas forcément nous.”

Le parquet de Namur, vu l’ancienneté des faits, requiert une peine de travail autonome de 250 heures. Peines plaidées par les conseils des prévenus.

Jugement le 7 novembre.