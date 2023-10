Fosses-la-Ville : L’Eklectik, un festival créé par et pour les jeunes

La Maison rurale "Espace Jijé" pouvait accueillir jusqu’à 250 festivaliers. Pour se rendre sur place et revenir à bon port, certains avaient embarqué à bord d’un bus festif, faisant la tournée des villages de l’entité. "C’est un moyen de répondre au problème de mobilité qui touche les jeunes Fossois. Puis, ça tranquillise les parents", confie Luna Incolle, animatrice au SIAJ (Service d’Information et d’Animation des Jeunes). "Cette problématique nous a notamment poussés à créer l’Eklectik Festival. On a collaboré avec Océane Mathieu, sociologue et animatrice au centre culturel de Fosses-la-Ville. Suite à une enquête qu’elle a menée auprès de la jeunesse de la commune pendant plusieurs mois, elle a remarqué que les jeunes manquaient de moyens de locomotion, ce qui les forçait à rester chez eux. À cela, s’ajoutait un sentiment d’insécurité, mêlé au cruel manque d’activités et d’infrastructures pour ados au sein de l’entité. On s’est donc demandé comment on pouvait les aider. Plusieurs jeunes ont eu cette idée de festival."

La première édition de l’Eklectik, en 2022, avait forcément demandé un long travail de préparation. "On souhaitait que les jeunes soient acteurs du projet, tout en leur consacrant une journée. Autrement dit, on voulait un festival créé par et pour la jeunesse. Au tout début, ils étaient quatre organisateurs. Aujourd’hui, ils sont trente, âgés de 14 à 27 ans."

Cette année, l’événement a vu le jour grâce au soutien du centre culturel, du SIAJ et de l’AMO Basse-Sambre. Chaque semaine, les jeunes étaient invités à participer à des ateliers créatifs. "On a customisé nos t-shirts à l’aide de pochoirs, on s’est formés à la vidéo pour tourner des interviews au moment du festival… Puis, on a conçu une programmation la plus éclectique possible", explique Alex. "Le but était de respecter le nom et le concept du festival. On a essayé de contenter tout le monde." Pari réussi. De 18h15 à 1h du matin, de nombreux artistes aux styles divers et variés se sont succédé sur la scène la Maison rurale. On a notamment eu droit à du rock avec Horizon, du rap avec Jny et Batosaï, et de la hard music avec Papi Jumper et Mystik.

"Les jeunes ont vraiment été impliqués dans la recherche d’artistes. Certains ont même essayé de les contacter. On ne voulait rien leur cacher. L’objectif à long terme serait qu’ils deviennent autonomes", souligne Luna Incolle.

En 2022, l’Eklectik s’était vu attribuer le prix du "coup de cœur jeunesse" par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

De quoi permettre aux organisateurs de financer une partie de l’édition 2023. L’événement "Génération(s) Jeux" avait également contribué au financement du projet. Grâce à ces soutiens, les jeunes ont pu proposer des tickets à prix attractifs: 5 € en prévente et 8€ sur place. "L’idée était de rendre l’événement accessible à tous", conclut Luna Incolle.