Contrôle technique inopiné pour 23 véhicules à Ciney: près de 7000€ d'amende

Un camion escorté jusqu’au garage le plus proche

Au total, 23 véhicules ont été interceptés sur la N4 et la N97, et escortés jusqu’au marché couvert de Ciney, ou des vérifications attendaient les conducteurs. Étaient particulièrement visés les tracteurs routiers, les camions et leurs remorques.

Voici les résultats de ce contrôle: six véhicules articulés, pour défaillances techniques diverses (rétroviseurs endommagés, extincteurs manquants, fêlures du châssis…), ont reçu un PV. Un semi-remorque a même été escorté jusqu’au garage le plus proche pour une réparation estimée urgente.

Tous ces problèmes ont engendré des perceptions (immédiates ou par virement) d’un total de 2 734,02 €. D’autres infractions relatives au temps de conduite ont été relevées, pour un montant de 4 037 €.