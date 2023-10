Communales 2024: à Yvoir, les quatre élus EPY se représenteront

Chez EPY, l’heure n’est pas encore au casting même si on sait que les quatre mandataires sortants, Bertrand Custinne, Géraldine Biot-Quevrin, Thierry Lannoy du conseil communal et Thierry Lessire qui siège au CPAS, figureront sur la liste.

Le groupe indique vouloir mettre la priorité sur le projet et la vision à proposer à ses concitoyens, et la manière selon laquelle le groupe veut travailler. Dans cet objectif, il rassemble actuellement "des citoyens de tous horizons, dont certains pourraient être candidats. Le but premier est d’avoir une équipe la plus représentative et la plus expérimentée possible qui œuvrera autour de valeurs communes de démocratie, de respect, de bonne gouvernance et surtout de transparence et de sincérité", a poursuivi celui qui mènera la liste.

"Le souhait d’EPY est clair: revenir dans la majorité communale. Mais ce n’est pas une fin en soi et nous partons d’ailleurs les mains libres vers ces élections. Le plus important pour nous n’est pas d’être au pouvoir à tout prix mais d’identifier ce que chacun peut apporter, ce qu’on peut faire pour notre commune et comment le faire", a conclu le chef de groupe.