Rochefort pleure Paul Dubois, l’un des membres fondateurs du Festival du rire

Paul Dubois, c’était une des chevilles ouvrières du FIRR, l’un des membres fondateurs de l’ASBL, l’un des rares à avoir participé à toutes les éditions de l’événement qui a connu deux vies et grandi au fil des années. "Il y a eu une vie avant l’ASBL, lorsque le festival était organisé par la RTBF à Rochefort, rappelle Philippe Halloy, ancien (et premier) président du Festival du rire. Paul était là, dès le début. Lorsque la RTBF s’est retirée de la gestion de la programmation, en 1989, il est devenu vice-président de l’ASBL."

À l’époque, le festival se tenait sur quatre jours, le week-end de l’Ascension. "Ensemble, on est parvenu à le faire passer sur trois semaines", poursuit Philippe Halloy, qui travaillait main dans la main avec son ami Paul, notamment pour soulever des fonds. "On prenait notre bâton de pèlerin et on allait frapper à des portes de manière innocente. On a pu faire grandir le festival grâce à l’investissement sur le terrain."

Les repas VIP, le canotier

La mission première de Paul Dubois, à l’époque, c’était la recherche de sponsors, de partenaires financiers. "Il est l’initiateur des repas VIP. C’est d’ailleurs grâce à cette formule qu’on a pu accueillir à l’époque de grands noms. C’est aussi à lui qu’on doit la tenue des bénévoles et la naissance du canotier, qui est devenu le symbole de reconnaissance des artistes et des bénévoles. Avec lui, les artistes n’avaient pas le choix… ils finissaient tous avec ce couvre-chef sur la tête." Et Jean-Marc Mahin d’ajouter, amusé: "J e me faisais engueuler lorsque je ne le portais pas."

Paul Dubois, par la suite, a rejoint l’équipe des photographes du festival. Il a à de nombreuses reprises représenté le FIRR lors d’événements à l’étranger. "C’est quelqu’un qui, partout où il passait, faisait l’unanimité, souligne le président. C’était quelqu’un de généreux, dans tous les sens du terme. Après le festival, par exemple, il invitait toujours les secrétaires au restaurant . Il avait une telle jovialité, un tel sens du contact…" Grand joueur de cartes, le papa de deux enfants savait aussi s’amuser. "C’était un fêtard hors pair. Et son épouse aussi. À une époque, il clôturait le festival tous les soirs."

Philippe Halloy insiste: "Il était reconnu à tous les étages, que ce soit au niveau des bénévoles, des sociétés partenaires, des artistes. Il a toujours été omniprésent. Paul comptait 62 ans de mariage avec son épouse, Nicole. Mais il a vécu un deuxième mariage qui a duré 43 ans avec le festival. Cela faisait partie de son équilibre."

Même lorsqu’il a quitté la vice-présidence du conseil d’administration, il y a douze ans, en même temps que le président d’alors, Philippe Halloy, il est resté proche de l’organisation. "C’était quelqu’un de fédérateur. Après avoir passé la main, il continuait à venir encourager les équipes, à mettre un verre aux bénévoles, etc." Il a d’ailleurs été fait président d’honneur à vie du festival. En 2016, il a aussi endossé le rôle de "maire du rire". "Il avait pris cette fonction à cœur. Il avait été très heureux d’être symboliquement reconnu."

"Un faiseur de bonheur"

Ces dernières années, la santé de Paul s’est fragilisée. Il ne loupait pas pour autant une édition du festival, ni un souper des bénévoles. Jean-Marc Mahin ne tarit pas d’éloges: "Paul Dubois était une énorme personnalité du festival, le numéro 1 dans un top 3. D’ailleurs, depuis mardi, nous avons reçu plein de beaux messages d’artistes."

À Rochefort, une page se tourne. "C’était un grand monsieur, souffle encore Philippe Halloy, touché par sa disparition. C’était la générosité incarnée, un faiseur de bonheur. Il ne pensait que positif, à faire plaisir aux gens. Il était atypique à ce niveau-là."

Un dernier hommage sera rendu au "Mon oncle Paul de tous les bénévoles" samedi matin à l’église de Rochefort. L’homme à la "bonne humeur débordante et contagieuse" ne sera pas non plus oublié en mai, lors de la prochaine édition du Festival du rire. Car Paul et son sourire ont compté au FIRR. Et pas qu’un peu.