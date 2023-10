Les faits ont eu lieu dans le centre de Namur, entre décembre 2021 et mai 2023. Le premier prévenu conteste la vente, alors que le second explique avoir vendu de la drogue pour subsister. Les deux derniers prévenus étaient absents à l’audience. Les points de deal étaient situés dans le haut de la rue de Fer et impasse des Ursulines, endroits où les protagonistes ont été observés à de nombreuses reprises dans une Nissan Micra, en train de réaliser des transactions. La téléphonie a révélé de nombreux appels entre eux, mais aussi vers des personnes connues pour des infractions à la loi sur les stupéfiants.

Le substitut Seminara estime que la circonstance aggravante d’association de malfaiteurs est incontestable, au vu du caractère organisé des agissements : l’existence d’une cache, un rôle de chauffeur, de livreur, … 5 ans de prison sont requis pour celui qui est présenté comme le dirigeant de l’association, 4 ans, 3 ans et 2 ans le sont pour les 3 autres prévenus.

Me Balaes, avocat du prévenu à qui le rôle de dirigeant est imputé, estime que les éléments de preuves sont trop légers pour asseoir cette prévention. “Il s’agit avant tout d’un deal de consommation, mon client n’affiche par ailleurs aucun signe extérieur de richesse”. Un sursis probatoire est sollicité, alors qu’une peine de travail est plaidée pour le deuxième prévenu.

De nouvelles pièces, dont des analyses d’urine, seront déposées au dossier le 9 novembre.