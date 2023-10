Un premier rendez-vous jazz au Concert Hall de Namur

A l’initiative de l’International Trumpet Guild et de la Fondation Herb Alpert – célèbre trompettiste américain qui créa le Tijuana Brass dans les années 60 – un appel d’offres a été lancé en Europe pour l’organisation de l’événement. Dominique Bodart, trompettiste belge et fondateur de "Brass Promotion", explique: "L’ASBL “Brass Promotion” a été créée en 2005 pour le premier concours international Théo Charlier qui est devenu une des grandes références internationales en trompette classique. Des candidats viennent de tous les continents et le jury est constitué des plus grands trompettistes. C’est reconnu comme un des plus grands concours internationaux."

Une salle remarquable pour un événement international

C’est à coup sûr la renommée du concours Charlier qui a déterminé le choix de la ville de Namur, mais pas que, explique Dominique Bodart: "Nous possédons à Namur une salle de concert magnifique avec le Concert Hall du Grand Manège qui a une acoustique remarquable. Et nous avons par ailleurs présenté un budget solide. C’est une occasion fantastique de faire rayonner la culture à Namur sur le plan international."

L’ASBL "Brass Promotion" fait depuis 2021 partie de "NA !", l’organe rassembleur namurois pour la musique classique coordonné par le "Cav&ma" qui soutient la diversification musicale à Namur.

Avec l’organisation du concours Carmine Caruso, Namur se développe encore plus comme un centre musical important de Wallonie et de Belgique: "Avec Brass Promotion, on essaie de s’ouvrir de plus en plus à l’international. On est, par exemple, invité à Las Palmas en 2024."

Cinq finalistes sur scène avec le BJO

Cinq finalistes qui ont été sélectionnés par un jury international seront sur la scène du Concert le Hall le samedi 21 octobre: "La veille, explique Dominique Bodart, les candidats auront 90 minutes pour répéter avec la section rythmique composée de trois musiciens belges. En fin de journée, il y aura une conférence ouverte à tout public de Stéphane Belmondo, célèbre trompettiste de jazz français, où il présentera sa manière de voir le jazz."

Le concours proprement dit se déroulera le 21 au matin, une demi-heure par candidat avec la section rythmique. Il sera gratuitement accessible au public. Le vainqueur recevra un prix de 10.000$ et sera invité à se produire au Dinant Jazz Festival en juillet 2024.

Enfin, le soir, à 19h, ce sera le gros événement avec la remise des prix et le concert du BJO avec les trois membres du jury. "Depuis qu’on a ouvert le Concert Hall, ce sera le premier concert jazz de la salle qui a surtout été ouverte à la musique classique." précise Dominique Bodart.

Après la remise des prix, à 19 heures, le "Concert Hall" accueille le réputé "Brussels Jazz Orchestra", considéré par les spécialistes américains comme un des cinq meilleurs grands orchestres au monde, ni plus ni moins ! L’orchestre qui fête cette année ses trente ans d’existence, a collaboré avec quelques-unes des plus grandes figures du jazz international comme Joe Lovano, Dave Liebman, McCoy Tyner, sans oublier nos nationaux Toots Thielemans, Philip Catherine ou David Linx.

réductions pour les plus de 65 ans et gratuité pour les moins de 20 ans et étudiants de moins de 26 ans. Réservations sur le site: Carmine Caruso International Jazz Solo Competition – Brass Promotion