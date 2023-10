Namur : l’ultime hommage à Mariette Delahaut, "qui était plus qu’une femme"

La voilà donc arrivée à la fin de sa vie, Mariette Delahaut, posée ce mercredi matin dans le clair-obscur de la vaste église du Sacré-Cœur de Jambes. Elle vient d’y entrer avec Yves Duteil qui y fait résonner son immortel "Prendre un enfant par la main", suivi de son immense famille, son frère, le Dr Jean Delahaut, qui marche lui aussi vers son centenaire, les neveux et nièces et tous les autres qu’elle a marqués par sa bienveillance et son sens rare du service.

Il y a déjà plus de dix ans que la défunte avait épinglé ce texte du général américain Douglas MacArthur, à lire lors de son grand départ, pour en avoir fait le mantra de sa vie. Il avait écrit: "On devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille, et trouve de la joie au jeu de la vie." Cela chantait à ses oreilles, et résume son long passage terrestre.

"Depuis quelques mois, elle s’impatientait de rejoindre ses parents, et tous ceux, nombreux vu son âge, qui l’ont précédée dans l’autre monde", souligne l’un de ses neveux à l’entame d’une cérémonie que la défunte a souhaité ouverte, et animée d’un esprit œcuménique. Et elle le fut, à la fois émouvante, légère et profonde. "Le jour de ses funérailles ne devait pas être un jour triste, mais un jour d’amitié partagée", complète-t-il. Et il le fut.

Au-delà des ponts qu’elle a jetés par-delà l’Atlantique, un second neveu, Thierry, révéla des facettes plus drôles de la fondatrice de l’institut Marielle Delahaut, et de celle que les intimes surnommaient tante Yette. Ainsi, il évoque son élégance vestimentaire inégalée. "À chaque événement familial, le suspense était entier quant à savoir quelle tenue flamboyante tu aurais dénichée, du sari balinais au tailleur-pantalon orange vif", raconte-t-il. La plus extravagante, un ensemble jaune canari à fleurs géantes, lui avait même valu l’affectueux surnom de grande tagette."

Thierry Delahaut se souvient des nombreuses cartes postales noircies à l’encre turquoise qu’envoyait la défunte lors de ses innombrables voyages sur la planète, ainsi que des séances de projection de diapositives à La Vecquée, au retour de ses périples.

In memoriam. Mariette Delahaut, une bâtisseuse de ponts et une tisseuse de liens. 17 avril 1922-7 octobre 2023. ©Pierre Wiame

En voiture américaine au Proche-Orient

Neveux et nièces restaient suspendus aux lèvres de cette aventurière de tante Yette quand elle les édifiait de ses récits de voyage. Ils avaient été impressionnés par l’une de ses audaces: partir d’Europe dans une grosse voiture américaine pour aller visiter le proche Orient, jusqu’en Iran, la revendre sur place puis revenir au pays en avion. Exploit désormais impensable.

Le célébrant, Tommy Scholtes, qui a grandi à Namur, épingle le feu intérieur qui habitait Mariette Delahaut, et la rendait accueillante à tout ce qui se vivait autour d’elle. "J’ai envie de m’émerveiller devant une vie dont la diversité des actions montre qu’elle n’a eu qu’un seul but : être au service et construire des ponts."

Le célébrant cite le cardinal Danneels à l’occasion des funérailles du roi Baudouin, en 1993. Il avait eu ces mots : "Il y a des rois qui sont plus que des rois".

"Ce matin, poursuit Tommy Scholtes, j’ai envie de dire qu’il y a des femmes qui sont plus que des femmes. Telle était Mariette Delahaut, par la force qu’elle a apportée partout où elle a été présente (...) Essayons de mettre nos pas dans les siens."

À la fin de la cérémonie, hommage des personnalités à l’illustre centenaire qui fit rayonner Namur bien au-delà de la Belgique.

Le gouverneur Denis Mathen, sitôt informé de son décès, vit au même moment deux oiseaux (deux cardinaux rouges) prendre leur envol. "Ils allaient là-haut continuer de chanter pour elle, ainsi qu’ils le faisaient (autre souvenir partagé par l’aventurière) sous ses fenêtres grand ouvertes du côté de Lafayette ou de la Nouvelle Orléans."

Mariette Delahaut, rappelle-t-il encore, disait d’elle-même qu’elle avait toujours été une fille du soleil. Le soleil de l’espoir "pour ceux qu’elle avait soignés sous la bannière de la Croix-Rouge", du soleil sur la peau, "dans la moiteur du bayou louisianais", du soleil dans la tête des enfants "et de tous ceux qui lui doivent le coup de pouce qui les a fait démarrer dans la vie."

Le gouverneur rend hommage à cette Namuroise du siècle dont les yeux pétillaient à chaque cérémonie des Namurois de l’année: "Je la comparais à une chercheuse d’or qui avait le secret de dénicher des pépites et de faire cadeau de leur aura et de leur talent à la société tout entière."

La Reine Mariette

Enfin, retentit l’hommage du bourgmestre de Namur Maxime Prévot: Mariette Delahaut, c’est le nom d’une femme battante, déterminée à bâtir des ponts entre les continents, entre les Wallons et les Américains, les Namurois et les Louisianais."Un nom, dit-il encore, qui restera à jamais associé à un établissement d’enseignement spécialisé. Mariette Delahaut, c’est aussi un visage, celui de la bienveillance et de l’attention aux autres, singulièrement aux plus fragilisés. Un visage solaire, marié à l’élégance du verbe et de la posture."

Mariette Delahaut, c’est enfin un parcours, tissé d’une générosité inlassablement témoignée, qui lui a valu la reconnaissance de ses contemporains, de la Ville, par le prix Blondiaux, et du palais royal, qui l’a anoblie en 1995 en lui concédant le titre personnel de baronne. "Elle restera la reine Mariette, assure le premier citoyen de la Ville de Namur, sans chichis et jamais pédante, toujours abordable et coquette." Et d’ajouter qu’elle aura sacralisé l’éducation des jeunes comme ligne de vie et source d’engagement."

Mariette Delahaut vouait de l’affection à sa ville chérie, "cette Ville qui vous salue très généreusement, très affectueusement et très sincèrement. Continuez, chère Mariette, à prendre soin de nous tous. De Là Haut" (clin d’oeil), conclut Maxime Prévot.

Une de ses petites nièces pointe la mémoire formidable de sa tante Yette : "Elle connaissait tous les prénoms et retenait plein de détails sur la vie de chacun de ses neveux et nièces. (...) Gardons d’elle, au sein du panthéon familial, cette image d’Epinal flamboyante que nous lui connaissions."

Un envol de ballons blancs

À la fin de la cérémonie, sur le parvis de l’église, une délégation d’enfants de l’institut Mariette Delahaut a préparé un ultime hommage à la fondatrice. Ils tiennent chacun un ballon blanc tandis que leur professeur de musique, Armine Avetisyan, interprète à la flûte l’Ave Maria. Et les ballons blancs, lâchés par les enfants, et s’envolant, semblent figurer des anges acheminant l’âme de cette grande Namuroise vers le ciel bleu.

Mariette Delahaut est née le 17 avril 1922. À un siècle de toute évocation de dérèglement ou de toute indication de réchauffement climatique, il neigeait ce jour-là, aimait-elle rappeler chaque année. Un caprice de météo totalement improbable aujourd’hui. "Un signe du destin, sans doute, signale encore l’un de ses nombreux neveux. Le jour de ton départ, un 7 octobre, il faisait soleil."

Elle est arrivée avec la neige et elle est partie dans la lumière d’un interminable été indien.