Hastière: la deuxième édition du festival Agir pour demain

Six thèmes sont prévus: alimentation, santé, énergie et climat, biodiversité, zéro déchet, logement et inclusion sociale. De plus, par six fois à midi, les organisateurs invitent à une "soupe papote", accompagnée de painet préparée avec des légumes de saison. L’occasion d’échanger sur la Transition et ses valeurs, au prix de 4 €.

Le festival s’ouvrira donc le 1er novembre, à 14h, avec la visite des serres maraîchères chez l’Epicurie, à Serville (Onhaye). Puis à 20h, à la Maison hastiéroise: spectacle Hors sol, inspiré d’un cas réel où il sera question de politique d’aménagement, de forêt menacée par un serre tropicale.

Il y aura, ensuite des activités chaque jour, dimanches compris. Tout le programme se trouve dans un livret qu’on peut mettre en poche, disponible dans des commerces de la région et, bien sûr, à la Maison hastiéroise.

Né au sein du centre culturel il y a trois ans, le groupe citoyen Hastière en Transition est ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent agir concrètement pour anticiper le monde de demain. Une charte sert de base à toute adhésion.