Gedinne: un feu de cheminée cause de gros dégâts à une habitation

Plusieurs véhicules de secours dont une auto-échelle et une citerne de Gedinne ainsi qu’une autopompe et une citerne du poste de secours de Beauraing se sont rendus sur les lieux, le tout sous les ordres du Lieutenant Divoy. La circulation a été totalement entravée pendant l’intervention des secours et une déviation a été mise en place.

Les occupants de l’immeuble, un couple d’octogénaires devra être relogé. Le bourgmestre de Gedinne Vincent Massinon a été prévenu par les services de secours. Une entrevue avec ce dernier, les victimes et les services communaux est programmée ce mercredi après-midi.

La police locale de la zone Houille – Semois s’est rendue sur les lieux et a mis en place une déviation pendant l’intervention des hommes du feu.