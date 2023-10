Figure emblématique d’Ohey, l’ancienne gérante de "Chez Paulette" s’en est allée

"Une institution", "une légende", "une star", "une icône"…les compliments des villageois sont dithyrambiques à l’égard de Paulette qui, pendant plus de 60 ans, a été la gérante de l’unique épicerie du village baptisée "Chez Paulette".

"Elle est entrée au magasin en 1956, à l’âge de 18 ans, comme employée. Et en 1965, à 27 ans, elle a racheté le fonds de commerce, raconte le bourgmestre d’Ohey, Christophe Gilon. Elle l’a cédé à sa petite nièce Gwenaëlle en 2022 mais on la voyait quand même toujours !" Malgré ses problèmes de santé (et pas des moindres: une amputation, un cancer, un AVC…), Paulette gardait toujours un œil sur sa supérette depuis l’arrière-boutique et nombreux étaient les clients qui s’enquéraient de savoir comment elle allait.

Une avant-gardiste des night-shops

"Dernièrement, elle était alitée mais quand elle revenait à elle, elle voulait toujours faire plein de choses, elle répondait au téléphone, etc. Elle ne voulait pas lâcher", explique sa nièce Noëlla, qui gère la boutique de la rue de l’Église avec Gwenaëlle, Carole (employée considérée comme membre de la famille) et deux étudiantes. "Elle ne se plaignait jamais de ces maux", souligne Carole.

Paulette, c’était une femme forte, gentille, à l’écoute, souriante, avec le cœur sur la main. "Dans son magasin, elle avait tout ce qu’on pouvait imaginer et si elle ne l’avait pas, elle le commandait expressément. Elle a voué sa vie à son commerce", ajoute Christophe Gilon. "Son magasin et ses clients étaient sa priorité numéro 1, confirme Noëlla. Et puis, elle n’avait pas d’enfant mais c’était un peu une maman pour tout le monde !"

Paulette n’a jamais compté ses heures et prenait rarement des congés. "Je n’ai pris que deux fois des vacances", confiait-elle dans les colonnes de L’Avenir du 14 juillet 2020. Son magasin était ouvert de 7h à 23h sept jours sur sept (désormais, il l’est de 7h à 20h). "Paulette, c’est la personne qui, avant tout le monde, a inventé les magasins de nuit", estime encore Christophe Gilon. C’est peut-être grâce à cela et à son dévouement sans limite que son commerce a toujours résisté à la concurrence rude des plus grandes enseignes.

Un livre d’or pour une femme en or

Plusieurs fois, Paulette a été victime de braquages. En janvier 2014 notamment, deux individus armés avaient fait irruption à la supérette pour tenter de lui voler le contenu de son tiroir-caisse. Des coups de feu avaient été tirés mais personne n’avait été blessé. Son filleul les avait mis en fuite. Malgré cela, Paulette ne s’est jamais laissée démonter, elle est toujours allée de l’avant. "C’était une vraie battante", affirment de concert les gens du village.

Son voisin André, se souviendra d’elle très longtemps. Il avait l’habitude de la côtoyer quotidiennement. "J’étais son chauffeur. Je l’emmenais où elle voulait: à ses rendez-vous médicaux, chez le coiffeur… C’était la star du village, sourit-il. On dit que quand on perd sa maman, on perd un mode d’emploi mais elle, c’était un dictionnaire. Elle savait tout !", confie le sexagénaire.

Tant Paulette Henin était appréciée, la Commune d’Ohey a mis un livre d’or à disposition des personnes qui souhaiteraient y laisser un doux message et manifester leurs marques de sympathie. Il sera accessible ces jeudi et vendredi entre 10h et 16h ainsi que samedi de 10h à midi à la salle du conseil.

Ce livre d’or sera remis à la famille à l’issue des funérailles qui auront lieu ce 14 octobre à 14h en l’église d’Haillot. "On perd vraiment un monument", a confié le bourgmestre. Nul doute que les Oheytois et Oheytoises seront nombreux à rendre un dernier hommage à leur super Paulette.