Gembloux: le Conseil d'Etat annule le permis d'implantation commerciale de PointCarré

Cherchant un nouvel emplacement pour maintenir son activité dans la Cité des couteliers, l’enseigne s’est tournée vers la zone commerciale de la Campagne d’Enée, située en périphérie de la ville, le long de la chaussée de Tirlemont. Cette zone lui offrait une grande surface commerciale d’environ 1000 mètres carrés, impossible à trouver en centre-ville.

Préserver l’attractivité du centre-ville

Cependant, du point de vue de la Ville, cette zone n’avait pas vocation à accueillir des activités d’équipement à la personne, mais plutôt des activités liées à des produits lourds. Les autorités craignaient en autorisant un tel déménagement que l’attractivité et la fréquentation du centre-ville ne se trouvent impactées négativement. Et ce, alors que la Ville mène depuis de nombreuses années une politique de redynamisation du centre urbain et que le PointCarré en constitue une porte d’entrée de choix. Convaincues qu’un magasin de vêtements doit trouver sa place en centre-ville, les autorités avaient rendu un avis défavorable à la demande de permis d’implantation commerciale de l’enseigne. L’Observatoire du commerce en avait fait de même, avant que le fonctionnaire des Implantations commerciales ne refuse formellement la demande de permis. En recours, PointCarré avait obtenu gain de cause auprès du ministre wallon de l’Économie de l’époque, Pierre-Yves Jeholet (MR).

Recours au Conseil d’État

Le Collège avait alors décidé de ne pas en rester là, de peur de créer un précédent. Il avait proposé de saisir le Conseil d’État en invoquant le "principe de cohérence". Une mesure qui n’avait pas fait l’unanimité au sein du conseil communal. Dans l’opposition, certains avaient été jusqu’à dénoncer une forme d’"acharnement". Le vote s’était fait en ordre dispersé au sein des différents partis représentés. Certains élus tels que Valérie Hautot (PS), Frédéric Davister (MR) et Carlo Mendola (DéFI), avaient préféré voter négativement, alors que d’autres, y compris au sein de la majorité, s’étaient abstenus.

Fin septembre, le Conseil d’État a annulé la décision par laquelle la commission de recours a octroyé le permis d’implantation commerciale de l’enseigne Point Carré vers l’ensemble commercial de la Campagne d’Enée, "impliquant une modification de la nature de l’activité commerciale de cet ensemble."

Dans son arrêt, le Conseil d’État pointe que la demande de permis fait l’objet d’un écart au Schéma régional de développement commercial dès lors qu’un nodule tel que la Campagne d’Enée doit jouer un rôle de complémentarité avec un centre-ville. Or, en l’état, l’écart n’est pas motivé adéquatement.

Interrogé au sujet de l’arrêt rendu par le Conseil d’État, l’échevin de l’Aménagement du territoire, Gauthier le Bussy n’a pas exprimé de triomphalisme. "Nous n’avons jamais eu l’ambition de nous retrouver dans une guérilla avec un commerçant. Mais nous sommes une des rares Communes à s’être obligée à avoir une ligne de conduite très officiellement traduite au travers d’un schéma communal de développement commercial. Or, l’encre n’était pas encore sèche que déjà le schéma était foulé au pied. Nous ne pouvions faire sans essayer de remettre l’église au milieu du village." Et par là même, dissuader d’autres enseignes de tenter une manœuvre similaire, à contre-courant de la ligne de conduite de la Ville. "Aujourd’hui, nous avons demandé à nos services communaux d’entrer en contact avec Point Carré et de rester aux aguets pour trouver une cellule commerciale compatible avec leurs attentes et demandes."

Vers un nouveau tour de carrousel ?

Néanmoins, la question d’un éventuel nouveau déménagement est particulièrement hypothétique. Car la toute récente annulation du permis n’est en rien synonyme de fermeture. Désormais, il revient à la commission de recours de reprendre une décision à la lumière des enseignements de l’arrêt du Conseil d’État.

Si elle décide d’octroyer un nouveau permis, l’option la plus vraisemblable, un nouveau tour de carrousel n’est pas à exclure dans le cas où l’autorité communale entendrait se montrer jusqu’au-boutiste.

En revanche, si la commission de recours choisi de ne plus octroyer de permis, l’enseigne devra fermer. Avec un tel volte-face, la commission engagerait sérieusement sa responsabilité.