Conseil communal de Dinant : Extension de la carrière de Leffe, épisode zéro

Les élus dinantais se sont prononcés favorablement et à l’unanimité sur le principe de la modification du plan de secteur, mais sous réserves. Même si, au lendemain de la réunion, à peu près personne ne pouvait préciser sur quoi portent ces réserves, tant le débat est parti dans tous les sens. En gros, on ne sait pas ce que vont proposer exactement les responsables de la carrière, une réunion d’information au public est programmée le 18 septembre. Seule certitude: sur le projet de modification du plan de secteur, se trouve un cheminement en direction de la Meuse, via lequel les carriers envisagent de construire une bande transporteuse. Il faut encore obtenir le permis, ce ne sera pas une sinécure… ni pour demain. Mais le simple fait de mettre en avant ce type de projet le "positive" forcément pour ceux qui, à la Région, auront à trancher.

Comme l’a expliqué le bourgmestre Thierry Bodlet, par l’approbation de lundi soir, le conseil ne fait que constater la possibilité de l’hypothétique construction d’une bande transporteuse, ainsi que celle d’un quai de chargement en bord de Meuse, entre les vignes et la station d’épuration. Point. Et de répéter que rien n’indique que ce genre de construction sera un jour accepté.

Durant la même réunion du conseil communal, on a évoqué une autre solution d’évacuation des matières extraites. Par camion, mais sur un trajet plus court et moins harassant pour les riverains que celui qui passe par Loyers et Spontin, en direction de l’E411. À la sortie de la carrière, il "suffit" de prendre la route de Blocqmont, puis à une bifurcation, de redescendre vers l’écluse de Houx. Où construire un quai ? De nouveau, ce ne sont que des idées, à préciser, puis à accepter ou pas à d’autres niveaux de pouvoir, en fonction des avis émis, y compris des citoyens, car il y aura évidemment enquête publique, quelles que soient les demandes précises.

Rappelons-le, on en est à peu près au niveau zéro de la procédure.

Plaidoyer pour la tranquillité publique

Lors des débats au conseil, pas de remise en question des ambitions industrielles du demandeur. Sauf que l’échevin Stéphane Weynant (il sait de quoi il parle car il habite Loyers) estime que l’on devrait exiger d’une multinationale qui en a les moyens, qu’elle garantisse la tranquillité de la population, quelle que soit la manière… et quel qu’en soit le coût.

L’échevin Robert Closset, lui, nous dit au lendemain du conseil que le cheminement via Blocqmont par camions, sur une route communale, ce n’est pas simple ; pas question pour lui de la re-tamarquer (elle se trouve dans un état épouvantable), les poids lourds la défonceraient rapidement. Il faut du béton, ça coûte plus cher, Selon lui, les carriers doivent payer la différence. Ce trajet devrait aussi, le cas échéant, être élargi, non sans expropriations et permis.

Aucune solution n’est simple. Sur la bande transporteuse, Christophe Tumerelle (minorité) suggère d’ailer voir ce qui se passe du côté d’Ave-et-Auffe (Rochefort)… on serait à l’entendre loin de la perfection.

Dans les mêmes rangs de l’opposition, on considère que le conseil aurait pu se tenir après la réunion publique d’information. Après avoir pris la température au sein de la population. Nul doute, on en reparlera. Souvent.