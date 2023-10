Violences: les petits-déjeuners suspendus au Resto du Cœur à Namur

Néanmoins, une sorte d’"électrochoc" semblait nécessaire pour retrouver un peu de sérénité dans un contexte de recrudescence des violences et autres agressions verbales.

En effet, la semaine dernière plusieurs bénévoles ont été victimes de cette montée de tensions. "Nous avons senti une augmentation de notre fréquentation suite à la fermeture du centre d’accueil Croix-Rouge de Jambes pour des faits de violence, retrace Roberto Galante, le responsable du Resto du Cœur à Namur. Nous savons gérer cet afflux, mais ce que nous ne pouvons pas gérer, c’est le déficit mental de certains où encore le fait que certains soient déjà inhibés de substances dès le matin, à tel point qu’ils ne veulent tout simplement rien entendre…"

Alors quand tombe le rappel des règles de savoir-vivre, c’est parfois le mécanisme primaire qui reprend le dessus, avec un rejet de la figure d’autorité qui passe par des bousculades ou des coups. "Mais sur les tables, nous avons des fourchettes, des couteaux, des tasses…" Les ingrédients sont réunis pour voir la situation dégénérer. Autant l’éviter. C’est l’idée de la mesure. "D’une part, nous devons protéger les usagers qui n’en peuvent rien, et d’autre part, pour assurer la continuité de nos services, ce sont le personnel et nos bénévoles, que nous devons protéger. Nous devons les soutenir."

Les autres services, eux, ont bien été maintenus, de même que les différents services d’aide sociale.

Au-delà de la fourchette et du couteau

Si la fermeture temporaire s’est imposée dans le but de faire redescendre les tensions, la mesure a toutefois été prise à contrecœur. Car le déjeuner du matin est plus important qu’il n’y paraît. "Cela va bien au-delà de la fourchette et du couteau. Nous connaissons les personnes qui vivent à la rue, qui sont mal logées, etc. Dès lors, quand nous voyons arriver un nouveau bénéficiaire, nous le détectons rapidement. Et c’est crucial, car de là nous pouvons entamer tout le travail social et peut-être arriver à des solutions. Ici, c’est clairement une semaine de perdue."

Besoin de moyens complémentaires

La semaine dernière, la Ville de Namur a annoncé débloquer, dès 2024, 100 000 € par an au bénéfice de la Croix-Rouge afin de couvrir des frais de gardiennage et professionnaliser l’encadrement. Du côté des Restos du Cœur, on a le sentiment d’avoir été "oublié" alors que l’on vit des problèmes similaires. "Je pense qu’une chose qui serait déjà pas mal, c’est que le steward de la Ville puisse être mis à disposition des associations lorsque l’on fait savoir qu’on est en difficulté."

Roberto Galante affirme toutefois être conscient que les problèmes sont nombreux et qu’il est difficile pour les autorités communales d’apporter des réponses à tous, singulièrement à la problématique de la drogue.

On notera d’ailleurs que ce fléau tente désormais de passer la porte du Resto. "Nous avons effectivement dû mettre un peu d’ordre, car nous avons constaté que des personnes utilisaient nos locaux comme lieu de rencontre pour ce genre de trafic. Nous ne tenons pas à devenir un lieu connu des trafiquants." Là encore, il en va de la sécurité de tous.