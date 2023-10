Namur : une exposition, un film et une passion éternelle pour Federico Fellini

Ginger & Fred s’inscrit aussi en lien avec la thématique de la saison qui met en lumière les acteurs: l’immense Marcello Mastroianni est au casting. "C’était l’acteur fétiche de Federico, commente Freddy Libion, une des figures de proue du Ciné-Club. Or, on a déjà programmé d’autres films issus de leur collaboration. On a donc opté pour Ginger & Fred ."

Enfin, le 31 octobre, soir de la projection, marquera le 30e anniversaire de la mort du réalisateur italien. Jour pour jour. Un événement à côté duquel Freddy Libion, mordu parmi les mordus, ne pouvait pas passer. Il met la dernière main à une exposition consacrée à son idole. Celle-ci s’intitule Grazie di tutto et sera accessible gratuitement dans la mezzanine du Delta, du 24 octobre au 5 novembre.

Ginger, Fred et aussi Silvio

L’événement se démarque de la précédente exposition qu’avait consacrée Freddy Libion au maestro et qui était pensée comme une rétrospective. Cette fois, il a choisi de se focaliser sur Ginger & Fred. Il a notamment pioché dans sa vaste collection d’affiches de cinéma, 8 000 pièces en tout, pour l’occasion. "Il y en aura une dizaine à l’effigie du film qui seront exposées, issues de pays différents. Il y a également des programmes d’époque", indique le passionné.

Le tout remis dans son contexte. Sorti en 1986, Ginger & Fred est l’avant dernier film de Federico Fellini. Le cinéaste est alors en guerre contre la télévision italienne. "Il avait intenté un procès parce qu’il était totalement opposé aux coupures publicitaires durant les films. Indirectement, c’est Silvio Berlusconi qu’il visait", raconte Freddy Libion. Un épisode qui sera relaté dans l’exposition via des documents et des articles de presse parus au milieu des années 80. Dont une caricature mettant en scène le controversé politicien et magnat des médias en train de découper des bobines de film.

Bien que Ginger & Fred soit une œuvre méconnue dans la foisonnante filmographie de Federico Fellini, elle est, au même titre que le chef-d’œuvre Huit et demi, un hommage du réalisateur au cinéma. "Son titre fait référence au célèbre duo hollywoodien que formaient Ginger Rogers et Fred Astaire. L’exposition démarre par une évocation de ce couple mythique", explique Freddy Libion. Lequel a également puisé dans les portofolios du dessinateur Milo Manara pour illustrer des films de Fellini plus connus du grand public tels que La Strada ou La Dolce Vita.

Un costume recréé par les étudiants de Rops

"Je ne voulais pas rester dans l’aspect purement documentaire, confie le concepteur de l’exposition Grazie di tutto. Je souhaitais avoir un élément en 3D particulièrement visuel." Freddy Libion a pu compter sur les étudiants de la 6e professionnelle, section couture, de l’institut Félicien Rops. "Ils ont recréé le costume de la Ginger du film, Giuletta Masina (NDLR par ailleurs actrice fétiche et épouse de Fellini) ". Et le cinéphile de conclure: "J’avais peur de ne pas pouvoir réunir suffisamment de documents sur le seul Ginger & Fred mais au final, j’ai quand même dû faire une sélection." Cette exposition namuroise consacrée à Federico Fellini n’est donc probablement pas la dernière.

Deux visites guidées de l’exposition

L’exposition Grazie di tutto qui se focalise sur le film Ginger & Fred, réalisé par Federico Fellini, est accessible librement et gratuitement du 24 octobre au 5 novembre au Delta, du mardi au vendredi de 11h à 18h et les samedi et dimanche de 10h à 18h.

Deux visites commentées par le concepteur du plateau, Freddy Libion, spécialiste et collectionneur namurois, sont programmées. La première se tiendra le samedi 28/10 de 14h à 15h30. Tandis que la seconde précédera la projection de Ginger & Fred, le mardi 31 octobre, à 19h15.

Le prix du billet d’entrée pour assister au film est fixé à 6 € avec une réduction pour les détenteurs du pass Delta.

