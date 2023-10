Falwinne : au Domaine "Les IV Seigneurs", l’honneur du raisin d’une première vendange

Ce samedi matin, dans la clarté d’un entre-deux météorologique évanescent, les "clics" des épinettes, le sécateur des fruits, se répondent d’allée en allée. Une trentaine de cueilleurs sont à l’œuvre, turbinant à l’ivresse d’une première vendange dans ce vignoble planté il y a seulement 3 ans. Deux traditionnels cépages champenois y sont représentés sur un peu moins de 3 ha (un peu plus de 4000 pieds/ha), selon la répartition suivante: 2/3 de chardonnay et 1/3 de pinot noir.

Pittoresque par les bosquets qui l’enserrent, la terre brute convertie à la vigne jouit d’une belle exposition. Mais son sol âprement caillouteux serait mauvais aux céréales. Seule une plante rustique comme la vigne trouve moyen à s’y enraciner durablement.

Geoffroy de Paul de Barchifontaine et sa famille sont les propriétaires de ce domaine viticole en devenir.

Néophyte dans cet univers aussi millénaire que réjouissant, Geoffroy, 45 ans, apprend, écoute beaucoup et consulte. Histoire de faire fructifier dans les règles de l’art un gros investissement, en temps et en argent. Il faut dire qu’il est parti de rien, sinon d’une furieuse envie de rendre féconde une jachère.

"Ce coteau ne servait pas, il a fallu de la passion et un grain de folie pour oser se lancer dans l’aventure de ce projet familial", narre-t-il. À présent que le raisin est là, il caresse déjà le rêve d’un chai, où l’on assemble et élève le vin. Un préprojet sera prochainement élaboré.

Son consultant en viticulture, Thomas Heeren, supervise la première vendange. C’est lui qui, à partir d’une analyse d’un échantillon du fruit en laboratoire, a jugé le raisin mûr, suffisamment équilibré, et qui a déterminé la date de la récolte, qui confine toujours à une célébration du meilleur de nature, et de sa faculté à être prodigue. "Pour nous, cette première vendange, c’est un accomplissement, car nous y avons beaucoup travaillé", poursuit celui qui exerce déjà deux métiers, comptable et restaurateur (La Tavola, dans le parc économique Ecolys, à Suarlée).

Les premiers vendangeurs du Domaine Les IV Seigneurs. Une trentaine de bénévoles, passionnés et amis, qui ne sont pas près d'oublier cette radieuse matinée du 7 octobre 2023. ©Pierre Wiame

Une joyeuse matinée

Un autre facteur déterminant a joué, sans surprise: la clémence de la météo. Trop clémente même pour un début octobre.

Le réchauffement climatique, implicitement évoqué, contribue justement à cette éclosion de vignobles particuliers sur des parcelles modestes ou plus confidentielles.

En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à faire appel à l’expertise de Thomas Heeren. Son agenda en témoigne. "D’une activité complémentaire, je suis passé à temps plein et je pourrais même avoir du travail pour un employé. J’assiste 5 propriétaires", indique le consultant.

Actuellement, en Belgique, il estime le nombre d’hectares convertis à la vigne à 1000, équitablement répartis entre les deux communautés.

La matinée ensoleillée s’écoule au rythme de la remontée des bacs, pleins à ras bord de grappes diaphanes. Les micro-tracteurs orange siglés du logo du domaine amènent au camion les chariots de la récolte.

Sur la terrasse des vignerons en herbe, les boissons fraîches attendent ces premiers ouvriers de la vigne des IV Seigneurs. L’un d’eux, Amaury du Jardin, agent immobilier, témoigne d’un certain engouement: "Nous étions tous impatients et joyeux de pouvoir vendanger car tous au courant de l’énergie que Thomas et sa famille ont engagé dans ce projet".

À 13 h, la première vendange des IV Seigneurs est achevée. Place au réconfort d’un pain-saucisse. En tout, 2 200 kgs de chardonnay et 1000 de pinot noir ont été acheminés vers un pressoir, à Villers-le-Bouillet, où il sera vinifié. Pour les premières bouteilles (moins de 3000) étiquetées de ce domaine, l’espoir d’un grand vin tranquille, vu l’exceptionnelle concentration du raisin en sucre, est permis. À tous seigneurs (ils sont 4), tout honneur de déguster, dans un peu moins d’une année, à l'été 2024, le nectar des dieux namurois.

Geoffroy de Paul de Barchifontaine. Au pressoir, à Villers-le-Bouillet, le premier jus "historique" du domaine vient d'être pressé. Pour les premières bouteilles de blanc, rendez-vous l'été prochain. ©Amaury du Jardin