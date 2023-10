Dinant: une aide pour les aidants-proches

Si s’occuper d’un proche paraît couler de source, ça n’en reste pas moins du travail supplémentaire et la charge mentale qui en découle est parfois lourde à porter. Quand on a une vie de famille d’autant plus. On les appelle la génération sandwich: celle qui doit s’occuper de ses aînés et de ses enfants en même temps.

Tous aidants un jour ou l’autre

Le plus souvent, on ne choisit pas de devenir aidant proche. On se retrouve catapulté dans ce rôle avant même qu’on ait le temps de dire oups. Parfois c’est un accident de la vie qui provoque cette situation, parfois cela se fait au fil du temps. Pendant la période covid en 2020, Fabienne a commencé à s’occuper de sa grand-mère à la suite d’une chute. Après deux semaines passées à l’hôpital, il était temps pour elle de rentrer à la maison. "Mais quand une personne âgée reste autant de temps sans bouger, après elle ne sait plus marcher. C’est ce qui est arrivé à ma grand-mère et c’est comme ça que j’ai commencé à m’occuper d’elle. Aujourd’hui, elle est décédée mais je continue de m’occuper de ma maman et de mon frère handicapé", partage la dame tandis qu’elle se prépare à commencer la séance de yoga dans la grande salle mansardée de l’ADMR.

D’une rigueur irréprochable et dans un calme épatant, les femmes installent leur tapis au sol. Dans une vie rythmée à cent à l’heure, on apprécie particulièrement ces moments suspendus. "Installez-vous dans cette partie de vous qui est l’être et non le faire. Un endroit où il n’y a rien à prouver", murmure la meneuse de la séance. Parmi les freins au bien-être personnel qui peuvent survenir lorsqu’on est aidant-proche, il y a celui de la peur de ne pas répondre aux besoins de l’autre. Nathalie, dans l’atelier conférence, confie être dans ce cas avec ses parents malades. Et si elle est présente ce jour-là, c’est surtout pour anticiper les questions administratives liées à sa situation.

Pour toutes ces questions: 081 560 333 ou communication@aidants.be

"Si les aidants ne sont pas là, tout notre système de soins de santé s’écroule", dit tout simplement Christine Doms, de l’ASBL Aidants Proches basée à Bruxelles. Le 1er septembre 2020, la loi de reconnaissance des aidants proches est entrée en application dans la loi belge. Il permet l’accès à un congé thématique de trois mois, au même titre qu’un congé parental. Il est pris en charge par l’ONEM. Pour l’obtenir, il suffit de remplir une déclaration via sa mutuelle. Mais même si on ne souhaite pas bénéficier de ces congés, être reconnu comme tel est hautement symbolique. "Si on veut faire bouger les lignes au niveau politique, obtenir encore plus de reconnaissance et d’aide, il faut que les aidants entrent dans les chiffres", dit enfin Christine Doms.