Gesves, Assesse: pour un ViciGAL plus respectueux de la biodiversité

Le projet, porté par le GAL (Groupe d’action locale) Pays des tiges et chavées, remonte à sept ans. L’idée est de créer une voie de mobilité douce sur 42 km, en suivant l’ancienne ligne vicinale reliant la gare de Courrière à Ben-Ahin. Cinq communes sont concernées: Yvoir, Assesse, Gesves, Ohey et Huy, et leurs conseils respectifs ont approuvé le projet à l’unanimité. Le tracé fait la part belle aux sites propres: plus de la moitié. 8 km sont créés et 15 km de chemins existants doivent être réhabilités pour permettre la pratique du vélo.

C’est à ce dernier niveau que le bât blesse pour les défenseurs de la nature. Car l’aménagement des chemins leur fait non seulement perdre leur charme bucolique et forestier si cher aux randonneurs, mais il nécessite la destruction d’arbres parfois très anciens. À Gesves, une haie de noisetiers plus que centenaires en a fait les frais, en dépit d’un accord du propriétaire, Nicolas Hensenne, qui a cédé une partie de son terrain pour les besoins du tracé. Le riverain pointe aussi le charmant chemin des Écoliers, en creux, bordé d’anciens arbres, promis à un élargissement et à un revêtement en stabilisé après empierrement. Sans compter les dommages aux racines des arbres.

Collectif "Non au béton"

À Assesse, les travaux n’ont pas encore commencé. Mais, prévenus par un avis d’enquête qu’un sentier devait être réaffecté en voirie communale, ils ont découvert que la création d’un "bi-bande" en béton, à Sorinnes-la-Longue, nécessiterait l’arasement d’un chemin forestier sur 3,60 m de large, sur des centaines de mètres. Un collectif, baptisé "Non au béton", s’est constitué: son groupe Facebook rassemble 600 sympathisants.

En février, le Département de la nature et des forêts a pris part à une réunion avec le GAL, la commune d’Assesse et l’intercommunale INASEP. Son responsable a insisté pour qu’un inventaire biologique soit réalisé sur le tracé concerné et que l’enjeu biologique soit inscrit dans la notice d’évaluation d’incidences sur l’environnement. Il a en outre rappelé le principe progressif de tels projets: éviter (les milieux naturels), réduire (l’impact si éviter n’est pas possible) et seulement compenser (par quatre fois plus de nouvelles plantations).

Depuis lors, la commune a fait procéder à un inventaire de la biodiversité et a introduit une demande de permis d’urbanisme. "Une réunion de concertation est programmée ce 17 octobre. Débouchera-t-elle sur autre chose que “compenser” ?" demande un membre actif du collectif, Pascal Riquette. "Des itinéraires alternatifs existent très souvent, il faut les envisager", insiste la Gesvoise Marie Dubois.

"Ce qu’on veut n’a rien à voir avec nos intérêts personnels. Ce qui importe, c’est la préservation de la biodiversité. On agit pour éviter que d’autres dégâts aient lieu. Est-ce que ça a du sens de vouloir une mobilité douce qui ne tient pas compte du milieu naturel ?" demande Nicolas Hensenne. Pour appuyer leur lutte, les protestataires ont recouru à l’ASBL Ramur, connue pour sa défense du parc Léopold. Il reprend les constats faits par les citoyens mobilisés, dénonce, notamment, l’absence de surveillance du chantier, "l’incohérence de l’objectif “voies vertes” avec les dégâts occasionnés à la biodiversité pour sa mise en place" ou encore "l’incohérence des projets de plantations de haies soutenus par la région et les dégâts infligés aux haies existantes pour un projet de voie dite “verte”". L’ASBL chère à Marcel Guillaume exige la suspension des travaux tant que les inventaires biodiversité n’ont pas été réalisés, des règles strictes pour les entrepreneurs et des mesures de compensation forte prises.