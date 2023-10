Zone de secours Dinaphi: on ne fermera pas d'arsenal, du moins maintenant

Depuis, il y a eu quelques faits dont la presse n’a pas parlé mais que la délégation syndicale a présentés: une ambulance en feu et des problèmes d’électricité à l’arsenal de Gedinne, notamment.

Le bourgmestre de Gedinne a mis les choses au point ce jeudi devant le conseil de zone, où des bourgmestres (Ciney, Walcourt, Bièvre, Rochefort, Houyet…) étaient absents: il y avait un problème d’électricité, mais celui-ci a été réparé rapidement. Reste, cependant, que la mise en conformité dans ce domaine, se fait toujours attendre. Selon le bourgmestre Massinon, on promet monts et merveilles depuis quatre ans. Et on ne voit rien venir.

Le président de Dinaphi et bourgmestre de Doische, Pascal Jacquiez, a cité cinq arsenaux, non pas à fermer mais en souffrance: Rochefort, Florennes, Cerfontaine, Gedinne et Beauraing.

Le conseil de zone a décidé, pour Rochefort, Florennes et Cerfontaine, de placer des conteneurs à l’extérieur des arsenaux. Les cinq arsenaux devraient être mis en conformité le plus vite possible.

Des bureaux d’études vont être contactés par marchés publics. Ils proposeront des cahiers de charges et ensuite, on désignera des entreprises. Un calendrier des travaux sera proposé au syndicat. Pascal Jacquiez, qui a été mis sous pression par les conseillers, pense qu’en fin d’année prochaine, les travaux seront en route.

Logistique

Au cours de ce conseil, le chef de la logistique de la zone, Jean-Paul Dussart, a également répondu aux questions syndicales en matière de sécurité dans le charroi. Il a mis sur la table des propositions d’achat de camions et de grandes échelles. La modification budgétaire qui a été approuvée montre qu’il y a de l’argent à consacrer à ces achats ou réparations. On peut compter que d’ici quatre mois et, au plus tard en mai 2024, tout serait au point.