Mélanie Doutey au FIFF de Namur: "Nous étions éblouis de voir ces petites merveilles"

J’étais très impatiente de venir à ce festival dont j’entends parler depuis très longtemps ! J’étais déjà venue à Namur en 2017 pour l’Intime festival (NDLR: festival littéraire pluridisciplinaire créé par Benoît Poelvoorde) et j’avais beaucoup aimé cette ville.

Revenir ici et surtout rencontrer ce jury dont je ne connaissais pas les membres (le réalisateur belge Philippe Van Leeuw, le comédien français Shaïn Boumedine, le réalisateur sénégalais Alassane Diago et la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette), c’était super. La rencontre entre nous a été hyper simple, très fluide et nous nous sommes tous très bien entendus.

Le rythme était assez soutenu. Ce n’était pas trop épuisant ?

Oui, trois films par jour environ. Mais ça va, il y a pire, ce n’est pas très physique (rires) ! On éprouvait tous un immense plaisir à découvrir tous ces films (NDLR: il y en avait douze dans la compétition officielle longs métrages). C’est toujours très agréable de se consacrer à notre passion qu’est le cinéma et de pouvoir parler de mises en scène, de techniques, d’émotions, etc. Après chaque film, on avait du mal à tenir notre langue ! Il fallait qu’on en parle, qu’on en débriefe à vif. Voir des films, c’est galvanisant, on se sent nourri. Donc ce n’était vraiment pas un labeur, tout s’est déroulé dans la joie !

Était-ce la première fois que vous présidiez un jury ? Qu’avez-vous ressenti en tant que présidente ?

J’ai déjà participé a des jurys mais je ne sais pas si le côté présidence est quelque chose qui me correspond vraiment. En tout cas, je n’ai pas joué de cette “autorité”. C’était très convivial avec tout de même un devoir: celui d’apprécier au mieux les films que nous voyions. Pour certains films, il y avait une vraie évidence de lumière même si le sujet évoqué était très sombre. Nous étions toujours assez éblouis de voir ces petites merveilles.

Que faut-il à un film pour qu’il vous émeuve, vous séduise… pour que ça soit un "bon" film, qui sort du lot ?

Il n’y a pas de recette miracle sinon tout le monde l’utiliserait. Ça peut être une forme de pureté, une personnalité, c’est oser aller au bout de ce qu’on a envie de raconter sans se laisser brimer ou brider. C’est quelque chose qui nous touche sans que l’on sache expliquer pourquoi. Ce qui est intéressant, c’est que le jury était unanime sur cette émotion commune. Le débat n’a pas dû être physique (rires) !

Avez-vous fait de belles rencontres cette semaine ?

C’est marrant parce qu’il y a un côté "grande famille" et en même temps, on ne connaît pas vraiment intimement les gens non plus. On fait en tout cas des rencontres très agréables et l’avenir nous dira si elles vont perdurer dans le temps.

Ce samedi, vous rentrez à Paris. Quels sont vos projets professionnels après cette parenthèse dans la capitale wallonne ?

Je serai sur une série pour Disney +. Je ne vais pas en parler mais je peux vous dire que j’ai participé à la série Pamela Rose (NDLR: le film Mais qui a tué Pamela Rose ? est sorti en 2003 et Mais qui a re-tué Pamela Rose ? est sorti en 2012. Ce long métrage se décline désormais en série).

J’y interprète la femme de Kad Merad. J’ai bien rigolé et je pense que ça sortira à la fin de l’année.

Reviendriez-vous à Namur ?

Bien sûr, j’aimerais beaucoup ! C’est une ville à taille humaine avec des gens gentils et très sympas. J’ai eu l’occasion de visiter un peu et en plus, il a fait beau !

Et si vous deviez retenir un chouette souvenir de cette semaine ici, ce serait lequel ?

On a vécu un moment très émouvant lors de la rencontre avec le jury junior, qui était très touchant. Les jeunes posent des questions très simples, très directes, et en même temps, on sent déjà un appétit de cinéma. On sent aussi que faire partie de ce jury change leur regard sur le 7e art.

Un jeune homme me disait par exemple que le dernier film qu’il était allé voir avec ses parents avant le FIFF était Spiderman mais qu’aujourd’hui, il avait envie de diversifier ses choix cinématographiques. C’est super parce que ça donne de futurs cinéphiles plus avertis, plus curieux et plus ouverts !