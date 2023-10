Floreffe: deux couples en diamant

Originaires d'Opheylissem, Guy Kesch et Nadine Ruelens se sont rencontrés lors d'un bal et se sont mariés le 24 août 1963. Ils ont deux filles, trois petits-enfants et trois arrière-petits-enfants. Carrossier, Guy a travaillé dans différents garages de la région namuroise. Son épouse a travaillé comme technicienne de surface au Beau Vallon pendant 35 ans.