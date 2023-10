Namur: il volait car tout l'argent passait dans l'héroïne

Un Namurois né en 1985 a comparu sous les liens du mandat d’arrêt, ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur. On lui reproche des faits de vol avec violence pour assurer sa fuite, coups et blessures, dégradation et port d’une arme prohibée. Tous ces faits ont été commis le même jour, le 18 mars 2023 à Namur, en deux épisodes.