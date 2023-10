Namur : "A nous la scène", un nouveau concept de festival féministe à la Maison de la Poésie

La journée débutera avec le passage de cinq stand-uppeuses sur la scène de la Maison de la Poésie à Namur. La collective "Sous-entendu·e·s" est à la programmation et elles ont invité, pour dix minutes d’humour chacune, les artistes Lisa LK, Sihame Haddioui, Letizia et Mathilde Retour. Sarah Lélé sera maîtresse de cérémonie. "Le stand up est une pratique artistique, elles parleront des difficultés qu’elles vivent dans leur quotidien comme le ferait Fanny Ruwet à Montreux. Parmi ces artistes, certaines sont de la communauté finta (personnes intersexes)", explique Elise Voillot.

Un village féministe

Suivra à 16h une conférence autour de la façon dont la culture peut être un outil d’empowerment pour les femmes. Le moment s’ensuivra du concert de Friday Frida. "C’est très porté par leurs voix et leurs percussions: elles vont de Britney Spiers à des chansons plus traditionnelles. C’est très ancré dans le répertoire pop des années 1990-2000-2010", lance Elise Voillot.

Au cœur du festival, dans le foyer du bâtiment, différentes associations féministes seront représentées pour clôturer la journée: le collectif Namur’elle, l’ASBL Fat Club pour la lutte contre la grossophobie, AWSA qui se concentre sur les femmes arabes, "A nous la nuit" pour une vie nocturne plus sûre et plus inclusive. Mais aussi une librairie féministe. Le festival se voulant inclusif pour toutes et tous, sans barrière financière, l’entrée est entièrement gratuite sur réservation.