Appel à témoins : Disparition inquiétante de Nathan, 12 ans, à Philippeville

Au moment où il a quitté l’internat, il était vêtu d’un training noir et d’un pull à capuche kaki. Son papa explique que le jeune garçon est plutôt de nature déterminée et a déjà une fois quitté l’internat pour regagner le domicile familial, à pied. "Mais cette fois, le délai est largement dépassé, et nous sommes vraiment inquiets". Personne d’autre dans la famille n’a, pour le moment, des nouvelles du jeune garçon.

Toutefois, un témoin signalait qu’il aurait reconnu Nathan ce jeudi soir près de la station d’épuration de Philippeville vers 19h. La police de Philippeville a été avisée.

Toute personne qui l’aurait aperçu ce jeudi est invité à se faire connaître sans tarder auprès de la police.