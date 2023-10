Anhée: face à la la majorité, c'est le désert en vue des élections communales

Nous le laissions sous-entendre dans notre édition d’hier. Cela se confirme.

La majorité est déjà dans les starting-blocks et sera conduite par celui qui, en janvier, va ceindre l’écharpe mayorale: Pierre Rondiat. Pour cette équipe, la machine est bien rôdée depuis des années et, comme se plaisent souvent de rappeler Luc Piette et ses colistiers, "la campagne électorale, c’est tous les jours de la législature qu’elle se fait, sur le terrain."

Luc Piette et les anciens échevins Michel Ancion et Jules Dumont ne seront plus candidats sur la liste mayorale. A eux seuls, ils amenaient un plein de voix, mais le successeur Pierre Rondiat, depuis 1994, n’a fait qu’augmenter son score personnel, passant de 471, à 820, 926, 909 et en 2018 dépassant le millier de suffrages pour en glaner 1266. Anne Faeles, qui sera logiquement deuxième, dépasse régulièrement les 800 voix. Les membres du collège communal seront à nouveau présents, ainsi que la plupart des élus.

Mais la situation est plus critique pour la liste d’opposition Anhée vers +. Actuellement, elle compte trois élus. Alors que certains auraient pu imaginer Paul-Marie Petit rejoindre la liste majoritaire, il n’en sera rien. Il nous a confirmé qu’il ne rempilerait nulle part. Pas question donc de constituer une liste. Sa colistière Anne-Lise Declercq ne devrait pas non plus repartir au combat. Et ce n’est sans doute pas la nouvelle conseillère communale Jacqueline Buzin, qui dépasse les 70 ans, qui va se lancer contre la forteresse majoritaire.

Quand on sait que cinq suppléants auraient pu entrer au conseil avant Jacqueline Buzin, mais que tous ont refusé l’invitation, on peut supposer qu’ils ne vont pas repartir en campagne.

A un an des prochaines élections communales, à moins d’une surprise qui se dessinerait d’on ne sait où, la majorité n’a pas d’adversaire.