Villers-Le-Gambon: le Patro a toujours la cote

Septante enfants encadrés et animés

Le Patro de Villers, c’est aussi et avant tout une septantaine de patronnés, garçons et filles, qui se retrouvent les dimanches après midi. Mathilde et Priscillia, les deux co-présidentes, reviennent rapidement sur le camp estival. "Il se déroule toujours début juillet, avant du 1er au 10 juillet, rappellent-elles. Mais nous avons dû nous adapter au nouveau calendrier scolaire."

Selon les deux jeunes filles, la principale difficulté rencontrée consiste justement en cette diminution du temps des vacances qui concentre les camps sur seulement six semaines.

"Sans compter que nous nous retrouvons face à d’autres mouvements qui louent les sites de camp par période de 15 jours, alors que nous, c’est par 10 jours", précisent les deux co-présidentes.

Malgré ces petites contrariétés, ce camp a laissé de très beaux souvenirs gravés dans la mémoire de tous, des plus petits au plus grands. L’équipe d’animation invite d’ailleurs tous leurs sympathisants à partager ces moments lors du souper rétrospectif, le 11 novembre.

Animer tous ces jeunes demande une énergie débordante et une motivation à toute épreuve de la part du staff.

Difficultés de s’abriter

Outre le financement nécessaire, il faut aussi un toit à mettre au-dessus des têtes. Et le petit local actuel (un ancien dépôt de bière et de charbon) devient bien trop exigu pour abriter tout le monde en cas de mauvais temps.

Les responsables lorgnent vers les locaux de l’ancienne école communale située juste de l’autre côté de la rue. Cet espace est inoccupé le week-end, mais les autorités communales n’ont pas encore donné leur accord.

Face au nombre important de jeunes déjà présents en début d’année, l’équipe recherche aussi de nouveaux animateurs ou animatrices… Avis aux amateurs de plus de 16 ans.

Renseignements et contact auprès de Mathilde au 0475/67 74 14 ou Priscillia au 0470/12 47 34.