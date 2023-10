Trafic de stups à Gedinne: même en prison, le prévenu consomme

Quatre jeunes hommes sont poursuivis pour avoir vendu des stupéfiants dans la région de Gedinne, entre 2016 et 2021. L’un des prévenus a été contrôlé en possession de cocaïne en janvier 2017 et mis sous mandat d’arrêt un peu moins de deux mois. Cela ne l’a pas empêché de recommencer dès sa sortie. Au total, cet individu a été placé sous mandat d’arrêt à trois reprises. “À chaque fois qu’il a été contrôlé fortuitement, il était en possession de stupéfiants”, indique le parquet de Namur qui requiert deux ans avec sursis probatoire et une confiscation de 30 000 €.