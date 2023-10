Namur: 19 000 euros à décrocher pour créer une oeuvre d'art

Ce collectif de mécènes a été créé en 2020 par l’intermédiaire de Prométhéa, association qui promeut le mécénat d’entreprise pour la culture et le patrimoine depuis 37 ans en Belgique.

Namosa a déjà financé trois projets: "L’empreinte de l’Ange", "Atèlé" et "La souffleuse de rêves". À l’heure d’écrire ses lignes, seule l’empreinte de l’Ange est visible sur l’espace public namurois. La sculpture "Atèlé" et la fresque "La souffleuse de verre" devraient voir le jour dans les prochains mois, rue des Croisiers et boulevard du Nord.

À terme, le collectif Namosa espère présenter un véritable parcours artistique dans les rues mosanes. Pour cela, l’appel à projet impose un minimum de conditions: une œuvre d’art pérenne, accessible et visible par le grand public.

Les candidatures sont attendues avant le 26 novembre 2023.

Règlement disponible sur www.promethea.be