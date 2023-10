Le groupe Night and Day face au tribunal du travail pour de possibles entorses à la législation sociale

En effet, après avoir épinglé de possibles entorses à la législation sociale, l’auditorat du travail a engagé une action civile contre le groupe. Pas de volet pénal donc. Du propre aveu de l’auditeur, il n’y a pas de volonté de sanction, mais bien de contester certaines pratiques. "C’est le tribunal du travail qui est le plus à même de juger si elles sont conformes ou non […] Et même si l’on va vous dire que les choses ont changé depuis, la question est de savoir si les pratiques antérieures étaient infractionnelles." Un autre objectif de l’action est de régler d’éventuels intérêts civils et de rappeler les droits des travailleurs.

Observation ou formation ?

C’est à la suite d’une enquête administrative menée par les lois sociales en 2018 qu’une série de griefs ont été épinglés.

L’auditorat a notamment relevé dans le processus de recrutement mis en place des séances d’informations pour un total de 20 heures. Celles-ci se déroulent en magasin, sans représentant des RH, sans déclaration Dimona, sans assurance, ni rémunération. "Or, il n’y a pas d’information. Le travailleur est sur le terrain avec un employé qui le forme à l’utilisation des outils internes, aux procédures de caisse, au réassort… On est bien face à des prestations de travail. Ce sont des essais déguisés en séance d’information."

Une lecture que ne partage pas Me Davreux, l’avocat du groupe. Il précise que la procédure est divisée en deux phases distinctes: une phase passive d’observation suivie d’une phase active ultérieure avec un contrat d’intérim. Il soutient que la phase passive vise à informer le candidat sur les différents aspects du poste pour lequel il postule. "Le processus a de toute façon été modifié depuis lors. Les préventions ne sont pas et plus fondées."

Heures non rémunérées

Une autre préoccupation concerne les heures supplémentaires non rémunérées. "Les travailleurs doivent systématiquement prester plus que leur horaire puisqu’on leur demande d’arriver 10 à 30 minutes à l’avance et doivent rester jusqu’à 20 minutes après la fin de leur journée."

Pour l’avocat de Night and Day, on est loin d’une pratique généralisée, mais plutôt face à des travailleurs "qui organisent leur journée en arrivant trop tôt et partent trop tard". Là encore, la situation a été régularisée puisque 15 minutes ont été ajoutées aux horaires des travailleurs, au-delà de l’heure de fermeture des magasins.

Travail de nuit

L’auditeur a également du grain à moudre avec le travail de nuit, entre 20h et 6h du matin. Ces prestations font normalement l’objet d’une interdiction de principe afin de protéger le bien-être des travailleurs. Il existe néanmoins des dérogations. Et c’est là que ça coince pour l’auditeur.

"Pour que les vendeurs de nuit ne soient plus sous le coup de cette loi, Night And Day les considère comme du personnel de direction et de confiance", explique-t-il tout en s’étonnant que les travailleurs puissent être considérés comme tel alors qu’il s’agit de vendre, faire du réassort ou encore nettoyer. "Pour y parvenir, Night And Day leur fait signer des avenants à leur contrat lorsqu’ils prestent en soirée. Ils sont donc Night Manager et leur salaire est augmenté." Mais pour l’auditeur, une telle pratique ne tient pas, pas plus que quand la chaîne aux 100 magasins se pose comme une entreprise de journaux pour obtenir une dérogation. "Je ne pense pas que la vente de la presse écrite justifie un travail de nuit."

Pour Maître Davreux, il semble néanmoins difficile de nier que les Night And Day sont des librairies. Et concernant les personnes de confiance, le mécanisme a, selon lui, été validé implicitement par l’inspection sociale puisqu’elle ne l’a jamais remis en question.

L’auditorat du travail avait fait connaître son action en mai 2022 par le biais de la presse, espérant que des travailleurs lésés se manifesteraient pour intervenir volontairement auprès du greffe du tribunal du travail. Finalement, seules quatre personnes se sont manifestées.

Le jugement est attendu pour le 8 novembre.