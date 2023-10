Anhée: le bourgmestre Luc Piette s’en ira en janvier

On pourrait presque écrire que le plus important de la réunion du conseil de mardi soir s’est déroulé lorsque le public a quitté la salle. "Sans en faire de secret", le bourgmestre Luc Piette a annoncé qu’il céderait l’écharpe mayorale avant la fin de la législature, en principe et au plus tard lors de la séance de janvier. Avec ses 1 266 voix de préférence, Pierre Rondiat, actuel président du CPAS et qui sera amené à conduire la liste lors du prochain scrutin, sera donc le nouveau patron. Luc Piette, bourgmestre depuis 1994, restera autour de la table comme conseiller communal.