Agression à Namur: une commotion, des dents et un nez cassés

La cour d’appel de Liège a prononcé des peines de 75 et 100 heures de travail à l’encontre de deux prévenus originaires de la région namuroise et qui ont été reconnus coupables d’avoir participé à une violente agression à Namur dans la nuit du 16 au 17 mars 2020. Un troisième prévenu a été acquitté des préventions mises à sa charge. Les faits se sont produits dans la rue de Bruxelles à l’issue d’une soirée particulièrement arrosée. La victime a subi d’importantes séquelles après avoir été prise à partie par deux personnes. En effet, elle a subi une commotion, un nez cassé et des dents arrachées ! Peu avant, deux groupes de trois jeunes hommes se sont croisés. Tous les protagonistes étaient alcoolisés. Dans ces conditions, il est malheureusement trop courant que les gestes et les paroles sont erronément interprétées. Selon certains, il y aurait eu des regards "déplacés". Des insultes auraient été échangées. Ils voulaient en découdre. Un des deux groupes est repassé en voiture et a croisé à nouveau les autres protagonistes. L’automobiliste s’est arrêté et deux des occupants s’en sont violemment pris à un membre de l’autre groupe.