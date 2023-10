Yvoir: Écolo s'oppose à la construction de 100 logements dans le village de Mont

Le bourgmestre Patrick Evrard avait signalé qu’il n’était pas possible pour la Commune de se positionner tant que tous les avis n’étaient pas été exprimés.. Les Écolos, membres du collège communal, n’ont toutefois pas attendu pour réagir et ont clairement marqué leur désaccord. Ils énoncent plusieurs raisons d’opposition.

Pour eux, la densité de l’habitat est excessive. Pas question donc d’établir des habitats sur des terrains non urbanisés et il faut perturber le moins possible le milieu naturel.

L’implantation des bâtiments, qui impose de créer des voiries et des parkings, se ferait au détriment du terrain naturel et bétonnerait les surfaces de façon excessive.

L’intégration d’autant de constructions, soit 80 maisons dont 21 appartements, dans le bâti existant, demande de vérifier, partout à Mont, que les réseaux d’égouts, d’eau et d’électricité soient suffisants pour assurer les besoins générés par le nouveau projet.

Consulter aussi Assesse ?

Le communiqué des Verts précise en outre que le bon aménagement des lieux demande une concertation avec la commune d’Assesse, ainsi qu’une mise à l’enquête publique dans cette commune en raison, entre autres, de la répercussion du trafic du fait de ce lotissement supplémentaire.

Les Écolos s’inquiètent par ailleurs de l’impact sur la nature et le désordre créé, tant sur la flore que sur la faune, mais aussi sur la circulation des eaux souterraines en lien avec les grottes. De plus, l’impact paysager n’aurait pas été suffisamment travaillé, ce flanc de coteaux étant très visible du village et présentant des points de vue remarquables.

Encore un argument: la promotion des mobilités actives n’a pas été suffisamment examinée et il y a peu de place pour les vélos. Un carport pour vélo aurait dû être prévu pour chaque groupe de 10 maisons. Les sentiers vicinaux doivent aussi être reportés sur les nouveaux sentiers pour qu’ils conservent leur statut.

Et de conclure que les flux automobiles générés par le projet sont excessifs pour le gabarit de la rue des Fraîchaux et que l’implantation du lotissement ne favorise pas l’usage des transports en commun.