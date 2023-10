L’ex-échevin de Viroinval condamné à un an de détention avec sursis

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mardi matin, l’ancien premier échevin de Viroinval, Franz Masson, à un an de prison avec sursis probatoire. Il était poursuivi pour avoir harcelé et commis un acte sexuel non consenti sur la tenancière d’un café de Nismes (Viroinval), entre le 16 février et le 2 novembre 2018.