Havelange: elle vole 189 tickets de jeux à gratter

Une dame a comparu ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de vol domestique. Entre novembre 2019 et janvier 2020, elle a volé 189 tickets de jeux de grattage, au préjudice d’une station-service où elle travaillait depuis peu. Elle jetait les tickets perdants et empochait l’argent des tickets gagnants. Le préjudice total est estimé à 5 000 €. “189 billets, c’est presque compulsif. Ma cliente a une addiction aux jeux mais il n’y a pas que ça. Le contexte socioéconomique de l’époque a aussi joué un rôle. Elle a commis ces faits alors qu’elle savait qu’il y avait des caméras partout. Elle prenait l’argent directement dans la caisse”, explique son avocat, Me Navez, qui sollicite une suspension du prononcé.