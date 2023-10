Florennes: un concert de trompes de chasse le 6 octobre

Le prochain concert aura lieu le vendredi 6 octobre, à 20 h, à la collégiale de Florennes. La société royale de trompes de chasse des disciples de Saint-Hubert de Namur emmènera le public pour un voyage musical à travers l’histoire de la trompe de chasse. Le groupe sera accompagné par l’organiste organisatrice.

C’est à l’époque de Louis XIV que la trompe de chasse, telle qu’on la connaît encore aujourd’hui, a pris son essor. Principalement employée comme moyen de communication lors de la chasse grâce aux différentes fanfares ayant chacune leur signification, la trompe fera ensuite son entrée dans les églises et lors des concerts. Son son puissant peut en effet évoquer la force divine. Elle peut, dans ce cadre, être accompagnée par d’autres instruments, comme l’orgue par exemple.

Le public du concert florennois en apprendra plus sur ce bel instrument en découvrant l’histoire de la trompe racontée par la jeune Judith et son grand-père. Les propos seront entrecoupés d’illustrations sonores assurées par les neuf sonneurs de la société royale des disciples de Saint-Hubert de Namur et par l’organiste Marie Petit.

Réservations via philanthrorgues@gmail.com ou au 0475/951 265.