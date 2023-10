Dinant: en jouant avec un orchestre symphonique, l’accordéoniste Didier Laloy réalise un "un rêve d’enfant"

Jouer avec un orchestre symphonique, le musicien folk qui réside depuis quelques années à Finnevaux (Houyet) en rêvait depuis tout petit. Sans oser y croire. Ne sachant pas lire les notes, sans base de solfège, cette expérience lui semblait inaccessible. C’était sans compter sur son manager, Poney Gross. Il a réussi à faire de cette envie folle une réalité, à la suite d’une rencontre avec un orchestre à La Havane (Cuba). Une collaboration s’est mise en place et un album a été enregistré (il est sorti la semaine dernière).

Aujourd’hui, Didier Laloy part en tournée avec ce concept, pour une trentaine de dates. Avec des formules adaptées (plus ou moins de musiciens) en fonction des lieux.

Sur scène, il ne sera pas accompagné par les musiciens de l’orchestre de Cuba, "ce serait impayable", confie l’artiste, mais bien par deux ensembles belges (celui à cordes de la Néthen et celui à vent Quartz) réunis pour l’occasion.

"Une dimension très Tim Burton"

Ce mardi soir, c’est au centre culturel de Dinant que la magie va opérer. Tout un symbole pour lui. "Je collabore avec eux depuis de nombreuses années. C’est ma maison de la culture de cœur." Et ça s’annonce grandiose. Didier Laloy lui-même, au vu des répétitions, en a des frissons. "C’est juste émouvant, magnifique, magique. Les musiques sont transcendées. Cela amène une dimension très Tim Burton, très cinématographique." Le concert avec l’ensemble symphonique n’est pas pensé comme un best of de Didier Laloy. Mais plutôt comme un "parcours de carrière . On a choisi avec les arrangeurs, Jean-Luc Fafchamps et Gwenael Grisi, les morceaux les plus orchestrables du répertoire et les plus emblématiques." En tout, dix titres sont réinterprétés avec orchestre. À côté de cela, Didier Laloy a souhaité être épaulé, sur scène, par de fidèles compagnons de route. Comme la violoncelliste Kathy Adam, avec laquelle il collabore depuis des années (projet Belem) et le contrebassiste Adrien Tyberghein (projet Dyad), qui sont intégrés dans l’ensemble symphonique. Durant le concert, quelques duos accordéon/contrebasse sont prévus. "Adrien, c’est la suite, le futur. C’était important pour moi qu’il soit là."

Lors des représentations, Didier Laloy ne trônera pas tel un soliste devant l’orchestre. "Moi qui suis un grand angoissé, je n’aime pas me retrouver seul, confie-t-il. J’ai demandé qu’on ouvre l’orchestre. Je suis debout et je bouge dedans. J’ai besoin d’échanges quand je joue, de contacts visuels."

Super-reconnaissance

Pour Didier Laloy, cette tournée inédite qui débute, entouré de musiciens hors pair, c’est une "super-reconnaisance". Elle se clôturera au centre culturel de Rochefort, le 20 avril prochain. Avec une formule spéciale. "Rochefort a eu une demande particulière, comme ils fêtent également les trente ans du centre culturel. Là-bas, on ne jouera pas avec l’orchestre. Ils avaient envie d’un truc festif, que je revienne avec des projets avec lesquels j’étais déjà venu jouer chez eux. Je monterai sur scène avec sept groupes différents !"

Les billets dans le cadre de la tournée des 30 ans s’arrachent. Dinant, avec ses 500 places, affiche quasi complet. Par la suite, Didier Laloy sera notamment à Ciney le 13 mars et le 12 avril au Delta à Namur. Pour espérer un siège, il faut penser à réserver. Et vite.