Cerfontaine: Roseline Ponchelet expose ce mois d'octobre

Après deux années de dessin à l’institut Félicien Rops à Namur, elle commence à peindre des toiles reçues de son grand-père. Encore quelques conseils d’artistes chevronnés et la voilà embarquée dans cette passion artistique de la peinture à l’huile et au pinceau. Paysages, portraits, animaux, les sujets sont variés. Mais elle s’attarde plus volontiers sur des sujets représentant la mer, les rivières et l’eau en général. Ce qui l’amène aussi vers la technique de l’aquarelle. Roseline ne s’arrête pas là et, quelques années plus tard, elle peint au couteau et à l’acrylique.

Depuis 7 ans, elle anime un atelier de peinture et de dessin pour adultes à Wasseiges. Cette occupation ne l’empêche pas de participer à de nombreuses expositions. Bon nombre de prix vont la récompenser. Une sélection de ses œuvres est visible à la galerie de l’office du tourisme et ce durant le mois d’octobre. La galerie est libre d’accès aux heures de bureau.