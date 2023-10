Bouge: Delhaize déménage sous un chapiteau durant les travaux de reconstruction

Une demande de permis pour la démolition et reconstruction du magasin a donc été introduite auprès des services urbanistiques de la Ville de Namur. L’enquête publique a démarré ce mardi pour se clôturer le 17 octobre.

Le nouveau bâtiment, fait de larges vitres, briques rouge foncé et bardage métallique, sera plus étroit que l’actuel, avec une amputation de plus d’un quart de l’emprise au sol. Les 85 places de parking s’étaleront le long des murs extérieurs et non plus sur la toiture du magasin. L’entrée et la sortie des véhicules se feront par l’entrée actuelle, rue Saint-Luc.

Fait original, le magasin n’arrêtera pas ses activités durant les travaux. Un accord de principe a été approuvé entre le TEC, la Ville de Namur et Delhaize pour placer un chapiteau à l’entrée du parking P + R de Bouge. "Nous devons nous accorder sur des questions purement pratiques, mais il y a un accord de principe entre les parties" confirme Stéphanie Scailquin, échevine de l’urbanisme (LE).

Les travaux n’auront pas d’influence sur l’emploi au sein du supermarché. Delhaize assure être rodé en ce qui concerne le déménagement des vivres et travailleurs d’un magasin en dur à un chapiteau, et vice versa. "Nous avons l’habitude de placer un magasin temporaire lorsque nous démolissons et reconstruisons un nouveau bâtiment" assure Ine Tassignon, porte-parole du groupe Delhaize. L’implantation bougeoise fait partie de la liste des magasins à franchiser. Plusieurs candidats se sont montrés intéressés, mais rien n’a été signé pour l’instant.

Si le permis est octroyé, les travaux de démolition devraient commencer début 2024.