Beauraing: un conflit de voisinage qui dure depuis dix ans

Lorsqu’il a racheté un bâtiment, le couple qui s’est constitué partie civile avait pour projet initial de lancer une activité de traiteur. Le projet a finalement changé pour aboutir à l’ouverture d’un restaurant. Le hic est qu’il n’y avait initialement pas de parking. Les clients étaient obligés de se stationner sur les accotements et saturaient ainsi la rue. “Il y avait parfois une trentaine de voitures avec en plus les nuisances et tout ce qui s’ensuit”, explique le prévenu. Ce dernier reconnaît avoir déjà demandé à des clients de bouger leurs véhicules mais en aucun cas s’être montré menaçant envers eux, ni d’avoir harcelé les gérants du resto pendant près de dix ans.

Le conseil des parties civiles n’est pas du même avis et affirme que le couple règne en “maître de la rue.” “Or, l’accotement ne leur appartient pas.”

Et de préciser qu’il était impossible pour les clients de profiter de la terrasse sans être dérangés. “Il faisait par exemple tourner une tondeuse accrochée à sa palissade. Il demandait aux clients de bouger leurs véhicules, couteau ou clé à molette en main. Mes clients subissaient injures et calomnies quotidiennement.”

Le prévenu aurait même menacé le beau-fils du couple "de le buter ainsi que ses enfants."

“Monsieur est à la manœuvre mais madame n’est jamais bien loin”, ajoute le parquet de Namur, qui ne s’oppose pas à des peines de travail.

La défense précise que les insultes vont dans les deux sens. En 2015, un chalet de vacances appartenant aux parties civiles est parti en fumée. Un incendie criminel, classé sans suite. Mais les victimes restent persuadées que leurs voisins en sont les auteurs, ce qui ne fait qu’entretenir ce climat nauséabond. “Des insultes réciproques et un contentieux, ce n’est pas contesté. Le harcèlement et les menaces, cela ne repose sur rien”, plaide la défense qui demande l’acquittement. Jugement le 7 novembre.