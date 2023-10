Albert Dupontel au FIFF à Namur : "Je ne vote pas, mais je fais des films"

L’élément déclencheur, pendant le confinement, c’est un documentaire sur Robert Kennedy – il est sur Netflix, regardez-le – et cette question saugrenue: et s’il n’avait pas dit ce qu’il voulait faire ? Il est à Indianapolis, dans un ghetto black et il va leur apprendre la mort de Martin Luther King, qu’il a lui-même apprise quelques minutes auparavant. Les mots qu’ils trouvent, l’émotion qu’il dégage… c’est la seule ville où il n’y a pas eu d’émeutes, ce soir-là. Cette parole politique quand elle est intelligente, censée, convaincue, et sincère, oui, elle peut avoir du poids. Tout cela, une petite indignation citoyenne et une émotion face à un grand homme politique qui n’a pas pu faire ce qu’il voulait, a débouché sur un film saugrenu avec une enquête footballistique. Romain Gary dira même à Robert Kennedy: "Vous vous rendez compte, ils vont vous tuer." Kennedy lui répondra: "Oui, je sais."

Ma génération n’a pas eu de parole aussi forte que ça. La génération qui suit, encore moins. Donc, il y a un désarroi total, dans l’inconscient collectif.

Dans l’histoire de France aussi, on a un candidat masqué, c’est De Gaulle qui a dit "Je vous ai compris", alors qu’il savait que l’Algérie, c’était fini. Alors qu’il avait été mis en place par des gens qui voulaient qu’il garde l’Algérie. Et qui essaieront de le tuer ensuite, d’ailleurs.

Mais, j’insiste sur le fait que ce film n’est pas un brûlot politique. Moi, ça me fait du bien de faire des films, les émotions que vous recevez tout au long de votre existence, qui sont encombrantes, gênantes, qui vous boursouflent… quand vous faites l’artiste, vous mettez de l’ordre là-dedans. Il y a toute une maturation d’existence. Je ne vote pas mais je fais des films !

Vous n’avez jamais voté ?

Non, j’aimais. La première fois que j’ai eu le droit de votre, c’était Chirac contre Mitterrand. L’un était premier ministre quand j’étais à l’école primaire – je le trouvais un peu vieux – et l’autre était ministre quand mon père était en Algérie. En tant que médecin, il m’avait dit que ce mec-là était au courant de ce qu’il se passait. Instinctivement, j’ai donc pris mes distances avec ce que le monde des dominants nous présentait comme des parangons, pas forcément de vertus mais d’idées. Après, c’étaient toujours les mêmes, donc je me suis un peu exclu. La politique technique ne m’intéresse pas. C’est la politique politicienne. Est-ce que c’est vraiment les gentils de gauche, les méchants de droite. L’écologie, en France, elle est de gauche, j’arrive pas à comprendre pourquoi. Il fait 30 °C à Namur, un 2 octobre, n’y a-t-il que les gens de gauche pour le ressentir ? Cela pourrait au moins être un débat un peu plus large, d’union nationale.

Vous aviez déjà été Président, dans un film de 2007, non ?

Le candidat de Second Tour, en apparence, il est compétitif, il a les mots qu’il faut, l’attitude qu’il faut. Mais à un moment, la journaliste, Mlle Pove va révéler l’énorme faille affective du personnage. À tel point qu’il va s’effondrer.

Président, c’est un film que j’ai fait alors que je n’avais pas 40 ans. J’ai compris d’autres choses depuis. La position de metteur en scène, réalisateur est différente de celle d’acteur. J’essaie de trouver les arguments pour faire ce rôle-là. La démarche est différente, à aucun moment, un rôle s’est répercuté sur l’autre.

Vous êtes peut-être de plus en plus sensible, avec le temps qui passe. À quoi est-ce dû ?

"Vieillir, c’est apprendre le sens de la nuance", disait Nietzshe. Le blanc et noir de Bernie (son premier film, il y a 30 ans) s’est peu à peu effacé avec le temps. L’erreur serait de ne pas assumer ses évolutions. C’est la seule audace. Passer des coups de pelles à un film comme ça. C’est juste un lâcher-prise intérieur. Tu ressens ça, n’aie pas peur de le raconter. À l’époque de Bernie, cette forme de pudeur débouchait sur une forme de trashitude excessive. Je me mettais à l’abri. Je ne me dis pas que je me rapproche du réel – le film n’est pas réaliste, l’histoire est improbable, mais les émotions sont sincères. Si on a envie d’y croire, on peut.

On reconnaît votre bande d’acteurs fétiches puis d’autres qui viennent s’y greffer. Ici, Cécile de France.

Une super-actrice. Ça faisait longtemps que j’avais envie de travailler avec elle. Elle a un gros défaut, c’est qu’elle a onze ans de moins que moi, alors que je suis censé avoir fréquenté l’école en même temps qu’elle. Heureusement, il y a les effets spéciaux qui m’ont arrangé physiquement. J’ai adoré cette actrice, elle est rigoureuse, précise, intelligente, énergique, inventive. Puis, elle fait preuve de dramaturgie. Lors d’une des nombreuses répétitions, elle m’a dit qu’une scène était trop longue parce que son personnage possédait déjà les infos, ce n’est pas la peine de les redire. J’étais à la fois heureux et vexé.

Cécile et Nicolas (Marié qui interprète son cadreur) s’entendaient très bien. Je les entendais ricaner, comme larrons en foire, pendant que moi je travaillais. Re-frustration. Mais non, quand vous avez un petit coût de doute, ça fait du bien. Ils avaient du plaisir, et si les spectateurs en ont, c’est grâce à ça.

Et Nicolas ?

J’aime beaucoup cet acteur. Je le connais depuis 35 ans, ma première pièce de théâtre. J’adore son sérieux. Il ne cherche pas à faire rire, il cherche à travailler. Je lui propose des solutions loufoques, il le fait avec tellement de sincérité qu’il est drôle. Mais ce n’est pas un comique, il est très cultivé, il fait des séries télé très sérieuse. Il est très sérieux dans son articulation quand je lui demande de dire "bâtard de ta race" en allemand ! Il ne se pose pas de mauvaises questions.

À l’heure où les studios hollywoodiens, notamment de superhéros, ont l’habitude de retourner des séquences entières de films qui n’en seront que plus confus. Vous aussi mais dans un objectif de clarté justement !

Depuis que les supports sont devenus légers, depuis Neuf mois ferme, on dit à un cinéma d’organiser une masterclass avec Dupontel. Quand les gens arrivent, on annonce aux gens, qui viennent pour 2€, qu’ils n’auront pas droit à une masterclass mais à une projection du montage du film en cours. L’équipe leur dit "Albert n’est pas là, mais il viendra à la fin." En fait, je suis dans la salle et, tout d’un coup, ça devient leur film, ce n’est plus le mien ! Les sensations qu’on éprouve alors sont très intéressantes. Là, c’est trop long, là, c’est pas assez clair. Là, ça rigole, c’est goal. Qu’ils n’aiment pas le film, c’est le risque qu’on prend, pas de problème. Mais s’ils trouvent ça trop long et trop confus, c’est une faute professionnelle. Sur un film gourmand comme Second Tour, on l’a guettée dans tous les coins du montage.

Nous avons organisé 17 projections comme ça ! Avec des formulaires à la fin pour demander aux gens ce qu’ils ne comprenaient pas. On a refait une scène trois fois, changé le CV du candidat, on a rajouté les flash-back (assez conséquents dans le montage final) qui ne faisaient pas partie du scénario. Le plus gros défaut de ce film, c’est sa gourmandise. Vous partez faire pipi, vous revenez, vous ne comprendrez plus rien.

Quelle folie ce serait.

En plus, il n’est pas trop long, 1 h 30.

Comment s’est invité le foot dans cette campagne cinématographique ?

Moi, je n’aime pas le foot. Je fais dire à Nicolas d’ailleurs que c’est l’euthanasie populaire. Je le pense. Mais je cherchais tout d’un coup où cette journalite politique, après sa bourde, plus ou moins consciente, pourrait atterrir. Elle est mutée au foot, ce qui n’est vraiment pas l’endroit pour elle. Mais son comparse, lui, est fan de foot. Moi, je vois l’état dans lequel ça met les gens. Quand il y a une coupe du monde, par exemple, le niveau de conscience planétaire s’abaisse à savoir si le mec était hors-jeu ou pas. Ça devient ridicule. Et quand il y a un but, les gens s’embrassent, se congratulent, on se dit: ils ont trouvé un vaccin contre le cancer ? Non, non… Et voir nos leaders, nos dirigeants se frotter à ce monde-là, c’est un peu déprimant.

Le nom du personnage, c’est Mercier…

Le nom de résistance de Jean Moulin.

Y a-t-il un résistant en vous ?

Non, je suis un petit bourge qui commente plus ou moins adroitement l’époque qu’il traverse. Un artiste, c’est quelqu’un qui met de l’ordre dans ses émotions. Je ne suis pas militant, je ne suis pas un bon citoyen, je n’ai jamais voté. La politique, telle que pratiquée, ne m’intéresse pas. Mais je commente. Toc toc toc sur la table, regardez, j’ai vu un truc, c’est comme ça que je le vois. Ça ne va pas plus loin.

Il est question dans ce film de la parole préparée. Des politiciens, mais aussi des journalistes qui leur adresseront les questions.

Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique mais, en France, on a des chaînes d’infos contrôlées. Neuf personnes possèdent l’info continue qui est elle-même une invention anxiogène. À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous verrez toutes les catastrophes de la Terre répercutée. Ça crée un climat de dépression phénoménal. J’ai des copains qui bossent là-dedans et qui me disent qu’ils préparent un article sur une boutique, mais comme ce n’est pas celle du patron, ça passe à la trappe. La pauvre Mlle Pove essaie de se débrouiller comme elle peut. Je n’ai pas besoin de creuser bien loin, je n’ai plus de télé depuis 25 ans. Mais même à distance, on percute assez bien les choses du présent.

Des gens vous rencardent parfois ?

Je vais quand même sur internet. Je me suis nourri de bouquins. Avec des paroles civiles fortes, intéressantes, comme Jancovici, Gaël Giraud. Là où j’en avais un peu marre des débats gauche-droite. Ce n’est pas tellement eux le problème mais plutôt le fait qu’ils vont créer un climat de guerre civile.

Mais il y a des infos moins indolores dont se régalent certains journalistes. Le zizigate par exemple.

Cela fait partie des choses tardives que nous avons faites pour le film. À un moment, après tournage, j’ai dû changer le CV du candidat. Suite à une remarque d’un spectateur lors de la 2e séance test, on en a fait un universitaire alors qu’au départ il était banquier. Mais pourquoi ce mec a basculé dans la politique ? Mon monteur m’a appris l’histoire de ce copain de Macron qui se tripotait le zizi sur internet. C’est assez triste. Donc, on a fait le zizigate. David Marsais, du Palmashow est venu faire ça avec un Iphone 13, dans la salle de montage. C’était super-rigolo. la seule question, c’était 14, 18 ou 21 cm, c’était le gros enjeu. Puis, c’est pas mal, dès le départ, c’est un clin d’œil, on indique aux gens qu’on ne va pas trop se prendre au sérieux. En plus, c’est un truc vrai, et voilà ce que ça va impliquer.

En Belgique, on a le pipigate.

Il paraît, vos collègues me l’ont appris. La réalité dépasse toujours la réalité, c’est une règle absolue.

Vous n’aviez pas dit que ce film-ci serait votre dernier ?

Oh, à chaque fois, je dis ça, parce que je me sens un peu fatigué. Mais là je suis en train d’écrire Il faut brûler maman. J’aimerais exorciser, ironiser sur le ridicule du protocole funéraire puis la peur de la mort des proches. Ma frontière se rapproche de plus en plus. Ce serait une histoire d’amour dans un décor improbable. On me propose aussi d’adapter un classique, je dois choisir.

Je suis à huit, j’aimerais bien faire dix films.

Comme Tarantino ?

Je ne sais pas, je suis un grand fan ? Il va arrêter, alors ?

C’est normal de vous retrouver candidat politique dans un film, on a pris Jean Castex pour votre sosie quand il était premier ministre.

Oui, j’ai vu que certains s’étaient amusés sur les réseaux. Bon, il a moins de cheveux, quand même.

Vous êtes à Namur, un certain Benoît Poelvoorde y vit !

Oui, Ben, je l’ai croisé il y a un mois. Il m’a dit – il l’imite – "Albert, je ne travaillerai jamais avec toi ! J’ai vu tes films, ohlala, c’est compliqué, ça tourne dans tous les sens !" C’est un acteur génial. J’ai joué à ses côtés dans Le grand soir (les punks à chiens), il est compliqué à gérer. Pendant deux mois, j’ai fait des répétitions chaque matin avec Cécile et Nicolas, j’ai besoin de prendre ce temps. Pas sur le plateau, on n’a pas le temps, ça coûte trop cher. Mais avant, j’aime prendre le temps, faire une pause, prendre un biscuit, parler de la vie, des enfants. Puis, on y retourne, on y voit plus clair. Ben, ce n’est pas comme ça qu’il bosse. Mais j’ai un énorme respect et une admiration. Je suis client. Ça confine à la poésie, son jeu.

Vous, dans quel cadre vivez-vous ?

Dans une maison, à cinquante bornes de Paris. J’y vois des écureuils, j’entends le clocher de l’église du village, ça fait un bien fou. Il y fait aussi chaud qu’ici, de ce point de vue là, j’ai loupé mon coup. Mais j’aimerais bien retourner en Bretagne, d’où je suis originaire. Je suis en train de rechercher quelque chose pour m’enfuir, mais j’ai une femme et des enfants, faut que tout le monde soit d’accord.