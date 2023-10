Florennes: la Résidence des Ducs inaugurée après un an de rodage

Lors de cet événement, des bénévoles sont venus grossir les rangs du personnel, des responsables des différents services et de la directrice faisant fonction pour tenir les bars et servir les 340 repas réservés par les résidents, leur famille et les sympathisants. Tout était "fait maison": le barbecue, les crudités et même le succulent dessert. Un château gonflable, une pêche à la sciure et des jeux anciens ont fait la joie des enfants présents. L’animation musicale a permis à ceux qui le désiraient de danser et même de chanter.