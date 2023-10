Chimay: porte ouverte au Centre de Santé des Fagnes

Douze heures sonnent au clocher de la collégiale. Déjà, des visiteurs se pressent au tourniquet de l’entrée de l’hôpital. Ils sont orientés vers le stand des urgences et des premiers gestes à poser face à une personne inconsciente.

Les gestes d’urgence

"Lors de l’appel au 112, il faut donner un maximum d’informations, tant au niveau de l’endroit où l’on se trouve que sur la victime, explique une infirmière. Le VES (voir, entendre et sentir) permet de constater une détresse respiratoire éventuelle et un arrêt cardiaque. Il faut dès lors utiliser un défibrillateur, sinon, entamer le massage cardiaque." Et l’infirmière de poursuivre avec les explications nécessaires pour réaliser un massage cardiaque avec la complicité, enjouée mais très attentive, des visiteurs qui s’initient de bonne grâce à la manipulation.

Au même niveau 0, la visite se prolonge dans les locaux de l’imagerie médicale avec les services de radiologie et de la médecine nucléaire. Au 1er étage, par groupes de 15 personnes, entrent alors les visiteurs dans l’un des quatre blocs opératoires. À l’évidence, le cadre est impressionnant, notamment avec le mannequin étendu sur la table d’opération. Pourtant, pas d’hémoglobine, pas de bistouris ou de d’instruments chirurgicaux en vue, seulement des écrans de contrôle et les explications des infirmiers du bloc. Cela suffit pour incommoder quelques personnes, notamment des enfants, et à leur faire attraper des sueurs froides.

"Nous effectuons chaque année de 3500 à 4000 opérations au CSF, confie le personnel des blocs opératoires. Avec la fusion et les nouveaux codes introduits à l’époque par l’ancienne ministre de la Santé, Maggie de Block, nous estimons que nous ferons encore plus d’interventions, peut-être en hôpital de jour. Mais nous sommes confiants quant à l’activité ambulatoire chirurgicale du CSF qui représente 30% de son budget."

Dans ces blocs, on pratique toutes les opérations sauf les transplantations cardiaques et la neurochirurgie.

Ce discours relativement optimiste et rassurant quant à l’avenir de l’institution chimacienne, les visiteurs l’ont également entendu au niveau 3 du CSF, à savoir la maternité. Contrairement aux rumeurs et aux amalgames répandus notamment sur les réseaux sociaux, la maternité n’est pas du tout fermée. Il en est de même du service pédiatrique qui accueille les enfants malades.

La maternité n’est pas fermée

"De fait, les accouchements sont bien suspendus jusqu’au 31 décembre de cette année. rappelle l’une des infirmières du service maternité. Après cette date, les responsables d’Humani réaffirment leur forte volonté de maintenir un pilier mère-enfant à Chimay. Aujourd’hui, chez nous, il est possible d’avoir des consultations prénatales avec le personnel adéquat. Quant au niveau du postnatal, les suivis personnalisés et les consultations pédiatriques sont toujours d’actualité, ainsi que les soins de bien-être aussi bien pour les mamans que pour les tout-petits."

Vu le vieillissement de la population, le service gériatrique est lui aussi destiné à accueillir de plus en plus d’hospitalisations. Dimanche, plusieurs animations étaient programmées dans ce service: ateliers autour de la prévention des chutes avec un parcours d’obstacles et information sur l’utilité des jeux de mémorisation qui entretiennent l’activité cognitive et plus particulièrement la mémoire.

Ces activités ont intéressé un nombreux public qui a sans doute voulu montrer, par sa présence et en ces temps de changement, son soutien au personnel du Centre de Santé des Fagnes et à ce magnifique outil médical de proximité.