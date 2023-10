Assises de Namur : “J’ai obéi à mon instinct de survie et j’ai tiré”, explique Francis Vandy, qui a abattu 2 personnes qui pêchaient dans son étang

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a été reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat et d’infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023. Celle-ci a annulé la réponse du jury du Hainaut à la question de la préméditation de l’homicide commis sur Gabriel Ghelmegeanu, estimant que la motivation adoptée ne justifiait pas la qualification retenue.

Les faits ont été commis le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine. “Je faisais de l’élevage dans mon étang. On m’avait déjà dérobé pour près de 50.000 euros de poissons. J’avais déjà vu et fait déguerpir un de ces hommes à deux reprises, en 2017 et 2018. Ce soir-là, comme tous les jours, j’avais mon arme sur moi. Je les ai vus tous les trois à quelques mètres de moi. Je leur ai demandé de partir et ils m’ont foncé dessus. J’ai tiré un coup de semonce avec mon Glock 26 car je me sentais menacé. Puis j’ai vidé mon spray au poivre mais cela n’a pas fonctionné, il était peut-être périmé. ”

Vandy explique ensuite avoir reçu des coups. “J’ai paniqué car lors d’une précédente visite ils m’avaient déjà fait un signe d’égorgement, une menace de mort. Je risquais d’être frappé ou de tomber dans l’eau et je ne sais plus bien nager. J’ai obéi à mon instinct de survie et j’ai tiré sur le premier. Le second est arrivé et j’ai fait feu, quand il était au contact également, à bout touchant. Le troisième est parti. ”

L’accusé dit regretter son geste. “C’est triste et ça n’aurait jamais dû arriver. C’était tuer ou être tué. Je n’avais qu’une idée en tête quand je les ai vus, quitter les lieux. Ce n’était pas possible, j’étais fait comme un rat, j’ai paniqué et j’ai tiré, j’étais dans un état second. C’était un tir instinctif. Si j’ai nié dans un premier temps, c’était le temps de mettre ma famille à l’abri, par peur de représailles. Si je n’avais pas été intercepté, je me serais rendu. Je regrette amèrement, je présente mes excuses à la famille, j’assume entièrement ce que j’ai fait.”

Vandy, qui détenait une multitude d’armes chez lui, de chasse comme de tir, évoque son interpellation : “Je ne comprends pas pourquoi on m’a arrêté comme un terroriste, c’est honteux et j’ai déposé plainte. Ils savaient que j’avais été flic et j’ai été traité brutalement, comme un criminel, comme Salah Abdeslam.”

Si le casier judiciaire de l’accusé était vierge avant les faits, le président Gorlée a évoqué un incident. Alors qu’il était policier, Vandy a abattu un homme d’une balle dans la tête dans les bois de Ransart en 1986. “C’était de la légitime défense et mon supérieur m’a félicité pour la précision de mon tir. Cet homme était un haut placé de la mafia turque, dans le domaine des stupéfiants. Une balle dans la tête est la seule façon de neutraliser quelqu’un sur-le-champ. Il tombe illico et il n’y a plus aucun risque. J’ai toujours été conditionné pour cela. ”