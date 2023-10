Philippeville: le terrain synthétique du club de football inauguré

Un projet d’une telle envergure n’aurait, en effet, pu se concrétiser sans une importante intervention financière régionale de la part d’Infrasports d’un montant 450 000 € sur un budget global de 1 180 000 €.

Comme l’a rappelé le 1er échevin en charge des Sports, Joselito-Tito Bailen-Cobo (Agir Ensemble), l’idée de créer un terrain synthétique remonte à bien loin. Les dirigeants du club et la Régie communale autonome (RCA) ont véritablement mis ce projet en chantier au début de cette législature.

Une dépollution de 300 000€!

"Nous avons reçu les subsides en 2020 et les travaux ont débuté en décembre 2022 pour une durée de neuf mois", rappelé l’échevin. Sans entrer dans les détails, Joselito-Tito Bailen-Cobo et le bourgmestre Jérémy De Martin (Agir Ensemble) ont rappelé que l’accouchement de ce projet ne s’est pas fait sans mal. L’une des plus grosses difficultés a été la dépollution du site qui a coûté 300 000 € à la Ville pour l’évacuation de 6 000 mètres cubes de terre !

"Le fait de devoir affiner le projet nous a aussi permis de le retravailler pour aboutir au résultat actuel", a déclaré le bourgmestre.

Un projet pour tous

"Ce qui me séduit dans ce projet, c’est la mutualisation", a insisté le ministre wallon des Sports, Adrien Dolimont. "Ce terrain servira, non seulement au club de football, mais aussi aux écoles de la ville. Aujourd’hui, en Wallonie, le plus compliqué n’est pas de financer des projets mais de les exploiter au maximum.

Sur le ton de l’humour, le ministre a relevé le fait que le club a été créé en 1916 et que le projet de terrain synthétique a été déposé un siècle plus tard, en 2016. Il a voulu montrer, par là, que tous les projets publics prennent du temps à se réaliser.

Cette inauguration constituait également une grande joie pour le comité de la Royale Étoile Sportive de Philippeville et pour son président Damien Tréfois. "C’est un merveilleux outil pour la formation de nos équipes de jeunes pour lesquelles nous travaillons de concert avec le club de Surice", insiste-t-il. "Ensemble, nous alignons dix-sept équipes de jeunes dans toutes les catégories. Notre club compte 260 affiliés avec quatre équipes premières dont une équipe féminine à laquelle nous tenons beaucoup." Le club conserve deux terrains ordinaires pour les entraînements et le contact avec l’herbe.

Une hausse des affiliés

"Depuis que ce terrain synthétique est réalisé, nous constatons une augmentation du nombre d’affiliés et de supporters car la terrasse et les tribunes ont également été rénovées", ajoute encore le président. "L’endroit est devenu un lieu de rassemblement où des personnes viennent simplement prendre un verre comme il le ferait au centre-ville."

À côté du terrain synthétique, d’autres infrastructures sportives ont récemment été mises en place sous la forme d’un espace multisport. Sur une surface de 37 m x 36 m, les sportifs (jeunes ou vieux) trouvent ainsi un terrain de paddel, une agora où l’on pourra s’adonner à plusieurs disciplines, un terrain de basket et un terrain de tennis. Le site sera aussi équipé de tables de tennis de table extérieures, de teqball (un jeu combinant le rythme rapide du tennis de table avec l’habileté du football). Quant au parcours de vélo tout-terrain, il sera déménagé entre les deux terrains de football. "Cet ensemble constituera une sorte de hall omnisports à l’air libre ouvert à toutes les générations", insiste le 1er échevin Tito Joselito-Tito Bailen-Cobo. Cet espace sera, entre autres, accessible aux écoles de Philippeville." À côté de la piscine, un parking d’une petite cinquantaine de places de parking permettra de désengorger la rue du Moulin de ses voitures en stationnement lors des rencontres sportives, notamment au club de tennis de table. Autre aménagement: en novembre, des haies et des arbres seront plantés tout autour de cet espace pour atténuer le bruit et les nuisances visuelles pour les riverains.