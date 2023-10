La Commune de Vresse-sur-Semois va acheter des compteurs d’eau connectés pour équiper les habitations

Les châteaux d’eau seront bien sûr équipés. Des relevés journaliers pourront y être effectués et la commune saura ainsi en temps réel ce que l’on consomme dans chaque village.

Des compteurs intelligents seront également placés chez les particuliers. Ce type de compteur est équipé d’un dispositif de transmission de données pour communiquer de manière régulière et autonome les index collectés. Un véhicule, équipé d’un releveur à distance, circulera dans la zone où les compteurs connectés sont installés. Le releveur à distance récupérera automatiquement les index de consommations des différents compteurs de la zone. Le citoyen ne devra donc plus effectuer lui-même le relevé de sa consommation. Les avantages de ce système sont donc multiples: éviter le risque d’erreur lors des relevés, détecter d’éventuelle fuite ou un dysfonctionnement du compteur, etc. Le citoyen aura également accès au système pour son habitation et pourra ainsi connaître en temps réel la situation de sa consommation.

Dans toutes les habitations de Vresse

Dans un premier temps, la Commune envisage d’acquérir 1.400 pièces avec une possibilité d’en acquérir 1.000 supplémentaires afin d’équiper toutes les habitations de l’entité. Elle pourrait bénéficier d’une subvention de l’ordre de 75% avec un maximum de 200.000€.

"C’est un gros projet à mettre en place" dit le bourgmestre Arnaud Allard lors de la présentation du point au conseil communale. En effet, une fois les compteurs reçus, il faudra les installer. Suivant l’emplacement et l’accessibilité du compteur cela pourrait prendre du temps: un quart d’heure dans les meilleurs des cas mais plusieurs heures parfois. Les fontainiers auront donc du travail et un renfort est d’ores et déjà prévu au service des eaux.

D’autres travaux au niveau de la distribution d’eau sont prévus et notamment dans le village de Sugny. Comme l’a expliqué l’échevin Frédéric Martin, un rassemblement des eaux brutes est nécessaire dans le cadre des puits forés récemment. Ce rassemblement des eaux brutes permettra également de quasi réguler le pH sur la conduite.